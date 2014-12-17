日本财政：下一财年将连续第三年降低新债发行规模--媒体

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透东京12月17日 - 媒体周三报导，日本下一财年预算将连续第三年降低新债发行规模，因经济复苏提振企业税收入。
减少新债发行将凸显首相安倍晋三继续努力恢复财政状况的决心，即便其之前决定将原定明年的消费税上调计划推迟18个月。
朝日新闻报导，2015年4月开始的下一财年，日本政府料发行约40万亿(兆)日圆(3,420亿美元)新债，低于当前财年的41.3万亿日圆。
随着日圆疲软、股市上扬以及经济改善提高企业和家庭的纳税，政府税收收入料从当前财年的50万亿日圆升至约54-55万亿日圆。
但日本经济新闻报导，日本在改善财政状况方面不太可能有太大进展，因为政府整体支出料触及约98万亿日圆的纪录高位，主要归因于人口迅速老龄化导致社会福利和医疗成本支出大增。
日本经济新闻称，日本政府将在1月14日敲定下一财年预算，并争取在当前财年在3月末结束前在国会通过。
日本政府通常都在年底前制定下一财年的预算，但安倍12月决定提前举行选举，导致其延迟。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12