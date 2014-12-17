日本财政：下一财年将连续第三年降低新债发行规模--媒体

路透东京12月17日 - 媒体周三报导，日本下一财年预算将连续第三年降低新债发行规模，因经济复苏提振企业税收入。

减少新债发行将凸显首相安倍晋三继续努力恢复财政状况的决心，即便其之前决定将原定明年的消费税上调计划推迟18个月。

朝日新闻报导，2015年4月开始的下一财年，日本政府料发行约40万亿(兆)日圆(3,420亿美元)新债，低于当前财年的41.3万亿日圆。

随着日圆疲软、股市上扬以及经济改善提高企业和家庭的纳税，政府税收收入料从当前财年的50万亿日圆升至约54-55万亿日圆。

但日本经济新闻报导，日本在改善财政状况方面不太可能有太大进展，因为政府整体支出料触及约98万亿日圆的纪录高位，主要归因于人口迅速老龄化导致社会福利和医疗成本支出大增。

日本经济新闻称，日本政府将在1月14日敲定下一财年预算，并争取在当前财年在3月末结束前在国会通过。