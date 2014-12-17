中国棉花：2014年棉花产量616.1万吨，比上年减少2.2%--国家统计局

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京12月17日 - 中国国家统计局周三公布，2014年中国棉花总产量616.1万吨，比上年减少2.2%。
刊登在统计局网站的新闻稿并称，2014年全国棉花播种面积4219.1千公顷，较去年减少2.9%；棉花单位面积产量1460.3公斤/公顷，同比提高0.7%。（完） (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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