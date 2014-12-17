金属期市：铜价续跌，受累于中国产量增加

上海期货交易所交投最活跃的2月期铜合约 下跌1%至每吨45,680元人民币(7,381美元)。

中国11月精炼铜产量较前月增长3.1%，连续第四个月触及纪录水准。

大宗商品巨头托克(Trafigura)和钢铁暨原材料交易商Vanomet达成协议，向泰国钢企Sahaviriya Steel Industries 旗下英国部门提供铁矿石和炼焦煤。

Discovery Metals 将在未来六个月内暂停在博茨瓦纳的铜矿运作，指因全球铜价恶化。

俄罗斯卢布大跌，将削减俄罗斯铝业联合公司 的成本，并提升其第四季获利，但这并未促使该公司重启之前关闭的产能。(完)

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