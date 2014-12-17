金属期市：铜价续跌，受累于中国产量增加

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
上海期货交易所交投最活跃的2月期铜合约 下跌1%至每吨45,680元人民币(7,381美元)。
中国11月精炼铜产量较前月增长3.1%，连续第四个月触及纪录水准。
大宗商品巨头托克(Trafigura)和钢铁暨原材料交易商Vanomet达成协议，向泰国钢企Sahaviriya Steel Industries 旗下英国部门提供铁矿石和炼焦煤。
Discovery Metals 将在未来六个月内暂停在博茨瓦纳的铜矿运作，指因全球铜价恶化。
俄罗斯卢布大跌，将削减俄罗斯铝业联合公司 的成本，并提升其第四季获利，但这并未促使该公司重启之前关闭的产能。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/李爽 审校 王兴亚/郑茵)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12