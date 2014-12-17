台湾股市：金管会主委称国际股市影响须观察，12月外资进出情况稳定

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透台北12月17日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三表示，国际股市表现对台股冲击需要进一步观察，短期间内没有太大影响，且累计外资汇入到15日达1,929亿美元，也没有太大波动。
今天曾铭宗在立法院备询审查股市“大户条款”时受访时做出以上表述。
“外资进出没有太大波动，情况相当稳定。”他说。
根据金管会统计，截至11月底，外资累计净汇入约1,930.59亿美元，因此推算12月至15日外资净汇出约1.5亿美元。
至于俄罗斯投资风险，他则表示，本国银行对俄罗斯曝险额度相当小，金额只有206亿台币左右。
油价暴跌，加之西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，令俄罗斯卢布遭受重创。卢布兑美元周二下跌逾11%，创1998年俄罗斯金融危机以来最大单日跌幅。
当地时间9:43,台股加权指数 跌0.15%,报8,936.23点。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12