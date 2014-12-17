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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 09:55 BJT

台湾股市：金管会主委称国际股市影响须观察，12月外资进出情况稳定

路透台北12月17日 - 台湾金管会主委曾铭宗周三表示，国际股市表现对台股冲击需要进一步观察，短期间内没有太大影响，且累计外资汇入到15日达1,929亿美元，也没有太大波动。

今天曾铭宗在立法院备询审查股市“大户条款”时受访时做出以上表述。

“外资进出没有太大波动，情况相当稳定。”他说。

根据金管会统计，截至11月底，外资累计净汇入约1,930.59亿美元，因此推算12月至15日外资净汇出约1.5亿美元。

至于俄罗斯投资风险，他则表示，本国银行对俄罗斯曝险额度相当小，金额只有206亿台币左右。

油价暴跌，加之西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，令俄罗斯卢布遭受重创。卢布兑美元周二下跌逾11%，创1998年俄罗斯金融危机以来最大单日跌幅。

当地时间9:43,台股加权指数 跌0.15%,报8,936.23点。(完) (记者 詹静宜 审校 黄凯)
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