香港热股：吉利汽车早盘初段急挫22%至逾两年低位，因俄业务受损

香港时间09:49，该股跌20.83%，报2.47港元；稍早曾低探2.43港元，为自2012年9月以来低位。大市恒生指数 则跌0.12%。

吉利汽车此前称，预期2014年度的净利同比将大跌约50%，受期内计入俄罗斯业务的外汇汇兑亏损，以及汽车销量减少所拖累。

公司并称，已开始重整俄罗斯的业务以降低在当地的财务风 险。另外公司已开始于俄罗斯市场提高汽车零售销售价格，希望籍此抵销俄罗斯卢布兑美元及人民币的贬值影响。