香港热股：吉利汽车早盘初段急挫22%至逾两年低位，因俄业务受损

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透香港12月17日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车 周三早盘初段急挫22%，至逾两年低位，因受俄罗斯业务风险拖累，预料今年度净利大减。
香港时间09:49，该股跌20.83%，报2.47港元；稍早曾低探2.43港元，为自2012年9月以来低位。大市恒生指数 则跌0.12%。
吉利汽车此前称，预期2014年度的净利同比将大跌约50%，受期内计入俄罗斯业务的外汇汇兑亏损，以及汽车销量减少所拖累。
公司并称，已开始重整俄罗斯的业务以降低在当地的财务风 险。另外公司已开始于俄罗斯市场提高汽车零售销售价格，希望籍此抵销俄罗斯卢布兑美元及人民币的贬值影响。
油价暴跌，加之西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，令俄罗斯卢布遭受重创。卢布兑美元 周二下跌逾11%，创1998年俄罗斯金融危机以来最大单日跌幅。 （完）
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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