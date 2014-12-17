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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 09:58 BJT

香港热股：吉利汽车早盘初段急挫22%至逾两年低位，因俄业务受损

路透香港12月17日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车 周三早盘初段急挫22%，至逾两年低位，因受俄罗斯业务风险拖累，预料今年度净利大减。

香港时间09:49，该股跌20.83%，报2.47港元；稍早曾低探2.43港元，为自2012年9月以来低位。大市恒生指数 则跌0.12%。

吉利汽车此前称，预期2014年度的净利同比将大跌约50%，受期内计入俄罗斯业务的外汇汇兑亏损，以及汽车销量减少所拖累。

公司并称，已开始重整俄罗斯的业务以降低在当地的财务风 险。另外公司已开始于俄罗斯市场提高汽车零售销售价格，希望籍此抵销俄罗斯卢布兑美元及人民币的贬值影响。

油价暴跌，加之西方国家因乌克兰危机对俄罗斯实施制裁，令俄罗斯卢布遭受重创。卢布兑美元 周二下跌逾11%，创1998年俄罗斯金融危机以来最大单日跌幅。 （完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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