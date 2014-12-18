《中国债券市场每日交易备忘》--12月18日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
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一、新债发行：
中国财政部600亿元人民币三个月期国库现金定存9:00-9:30招标
重庆化医控股集团5亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承
国电大渡河流域水电开发2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和中行主承
东兴证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，邮储银行和哈尔滨银行等主承
中国铝业公司50亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，华泰证券和中信银行主承
阳城县阳泰集团实业5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券主承
中国交建 50亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承
西安银行10亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率6.1000%
浙商银行15亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.2000%
浦发银行20亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4999%
天津滨海农商行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0002%
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二、新债上市：
郑州牟中发展投资10亿元七年期固息债1480588，票面利率7.48%
青海银行10亿元183天期信贷资产支持证券优先A-1档1489134，票面利率4.97%
青海银行8.1亿元274天期浮息(一年定存基准)ABS优先A-2档1489135，基本利差2.10%
徐州矿务集团20亿元六个月期超短期融资券011499088，票面利率5.40%
山东钢铁集团30亿元九个月期超短融011499082，票面利率6.30%
中国商用飞机20亿元两个月期超短融011450005，票面利率4.88%
国家电网100亿元六个月期超短融011406002，票面利率4.90%
广州百货企业集团8亿元九个月期超短融011499086，票面利率5.85%
齐鲁证券20亿元三个月期短融071422011，票面利率5.90%
亿利能源集团14亿元一年期短融041454082，票面利率7.20%
华融证券10亿元三个月期短融071433007，票面利率5.80%
冀中能源邯郸矿业集团10亿元一年期短融041453120，票面利率6.08%
江浙荣盛控股集团12亿元一年期短融041453121，票面利率6.20%
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三、缴款：
国开行49.42亿元三年期固息增发债140225，发行价101.52元
国开行50亿元七年期固息债140228，发行价100.5元
国开行16亿元297天期信贷资产支持证券优先A-1档1489197，票面利率4.80%
国开行15.5亿元663天期浮息(一年贷款利率基准)优先A-2档ABS 1489198，基本利差-0.60%
国开行28.7亿元1028天期浮息(一年贷款利率基准)优先A-3档ABS 1489199，基本利差-0.50%
国开行35.08亿元1485天期浮息(一年贷款利率基准)优先A-4档ABS 1489200，基本利差-0.30%
国开行7.08亿元1485天期零息ABS 1489201
中国供销集团10亿元六个月期超短期融资券
无锡国联发展集团6亿元三个月期超短融
丹东港集团10亿元一年期短融
中原证券9亿元三个月期短融
申银万国证券22亿元三个月期短融1490230，票面利率6.13%
国电大渡河流域水电开发2亿元一年期短融
中国有限金属工业第十四冶金建设3.2亿元两年期中票
山东高速集团25亿元永续中票
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四、还本付息：
浙江物产集团10亿元一个月期超短融011498006到期兑付，票面利率4.00%
湖南富兴集团6亿元一年期短融041363019到期兑付，票面利率7.99%
浦发银行12亿元三个月期同业存单111409030到期兑付
兴业银行30亿元一个月期同业存单111410125到期兑付
上海银行4亿元一个月期同业存单111416045到期兑付
德阳银行5亿元三个月期同业存单111490096到期兑付
07诚通债 078084付息
08国开25 080225付息
09附息国债12 090012付息
09九城投债 0980177付息
09镇江新区债 0980178付息
12温州银行债 1220024付息
12白城债 1280471付息
12萧国资MTN1 1282545付息
13镇城投01 1380387付息
13河池债 1380388付息
13忻州债01 1380390付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司 周四发布2011年公司债券兑付公告，对发行规模为10亿元的债券，兑付本息等含税共计11.164亿元人民币，这意味着超日债危机正式解除。
--中国华锐风电科技 周四公告称，启动11华锐01 债券回售，同时鉴于风险因素的客观存在，且用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，目前难以对“122115”债券持有人行使回售选择权后，本息能否按期足额兑付做出准确判断。
--中国乌鲁木齐国有资产投资公司周三晚间公告指出，其周一已完成簿记建档发行的企业债，因出现影响发行结果的重大事项，经国家发改委批准，决定终止本期债券的发行。
今日公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告
12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。