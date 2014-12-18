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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 09:59 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 )

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一、新债发行：

中国财政部600亿元人民币三个月期国库现金定存9:00-9:30招标

重庆化医控股集团5亿元九个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，国开行主承

国电大渡河流域水电开发2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AAA)，农行和中行主承

东兴证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，邮储银行和哈尔滨银行等主承

中国铝业公司50亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，华泰证券和中信银行主承

阳城县阳泰集团实业5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA)，国泰君安证券主承

中国交建 50亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，工行和建行主承

西安银行10亿元一个月期同业存单报价发行，参考收益率6.1000%

浙商银行15亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.2000%

浦发银行20亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.4999%

天津滨海农商行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0002%

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二、新债上市：

郑州牟中发展投资10亿元七年期固息债1480588，票面利率7.48%

青海银行10亿元183天期信贷资产支持证券优先A-1档1489134，票面利率4.97%

青海银行8.1亿元274天期浮息(一年定存基准)ABS优先A-2档1489135，基本利差2.10%

徐州矿务集团20亿元六个月期超短期融资券011499088，票面利率5.40%

山东钢铁集团30亿元九个月期超短融011499082，票面利率6.30%

中国商用飞机20亿元两个月期超短融011450005，票面利率4.88%

国家电网100亿元六个月期超短融011406002，票面利率4.90%

广州百货企业集团8亿元九个月期超短融011499086，票面利率5.85%

齐鲁证券20亿元三个月期短融071422011，票面利率5.90%

亿利能源集团14亿元一年期短融041454082，票面利率7.20%

华融证券10亿元三个月期短融071433007，票面利率5.80%

冀中能源邯郸矿业集团10亿元一年期短融041453120，票面利率6.08%

江浙荣盛控股集团12亿元一年期短融041453121，票面利率6.20%

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三、缴款：

国开行49.42亿元三年期固息增发债140225，发行价101.52元

国开行50亿元七年期固息债140228，发行价100.5元

国开行16亿元297天期信贷资产支持证券优先A-1档1489197，票面利率4.80%

国开行15.5亿元663天期浮息(一年贷款利率基准)优先A-2档ABS 1489198，基本利差-0.60%

国开行28.7亿元1028天期浮息(一年贷款利率基准)优先A-3档ABS 1489199，基本利差-0.50%

国开行35.08亿元1485天期浮息(一年贷款利率基准)优先A-4档ABS 1489200，基本利差-0.30%

国开行7.08亿元1485天期零息ABS 1489201

中国供销集团10亿元六个月期超短期融资券

无锡国联发展集团6亿元三个月期超短融

丹东港集团10亿元一年期短融

中原证券9亿元三个月期短融

申银万国证券22亿元三个月期短融1490230，票面利率6.13%

国电大渡河流域水电开发2亿元一年期短融

中国有限金属工业第十四冶金建设3.2亿元两年期中票

山东高速集团25亿元永续中票

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四、还本付息：

浙江物产集团10亿元一个月期超短融011498006到期兑付，票面利率4.00%

湖南富兴集团6亿元一年期短融041363019到期兑付，票面利率7.99%

浦发银行12亿元三个月期同业存单111409030到期兑付

兴业银行30亿元一个月期同业存单111410125到期兑付

上海银行4亿元一个月期同业存单111416045到期兑付

德阳银行5亿元三个月期同业存单111490096到期兑付

07诚通债 078084付息

08国开25 080225付息

09附息国债12 090012付息

09九城投债 0980177付息

09镇江新区债 0980178付息

12温州银行债 1220024付息

12白城债 1280471付息

12萧国资MTN1 1282545付息

13镇城投01 1380387付息

13河池债 1380388付息

13忻州债01 1380390付息

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

--中国光伏企业上海超日太阳能科技有限公司 周四发布2011年公司债券兑付公告，对发行规模为10亿元的债券，兑付本息等含税共计11.164亿元人民币，这意味着超日债危机正式解除。

--中国华锐风电科技 周四公告称，启动11华锐01 债券回售，同时鉴于风险因素的客观存在，且用于兑付公司债券回售的资金尚未足额到位，目前难以对“122115”债券持有人行使回售选择权后，本息能否按期足额兑付做出准确判断。

--中国乌鲁木齐国有资产投资公司周三晚间公告指出，其周一已完成簿记建档发行的企业债，因出现影响发行结果的重大事项，经国家发改委批准，决定终止本期债券的发行。

今日公布11月70个大中城市住宅销售价格月度报告

12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)

注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)

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