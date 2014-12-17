日本经济：经济财政大臣称将在12月27日左右制定紧急经济措施--时事社

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透东京12月17日 - 时事社周三援引日本经济财政大臣甘利明的谈话称，日本政府正在致力于12月27日左右制定紧急经济措施。
在执政联盟赢得大选后，首相安倍晋三表示，他希望能够在年底前制定经济刺激举措，并采取缓解进口物价升高疑虑的措施。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================