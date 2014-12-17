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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 10:13 BJT

日本经济：经济财政大臣称将在12月27日左右制定紧急经济措施--时事社

路透东京12月17日 - 时事社周三援引日本经济财政大臣甘利明的谈话称，日本政府正在致力于12月27日左右制定紧急经济措施。

在执政联盟赢得大选后，首相安倍晋三表示，他希望能够在年底前制定经济刺激举措，并采取缓解进口物价升高疑虑的措施。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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