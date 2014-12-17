《焦点》新兴市场跌声一片，亚洲央行干预实力受考验

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
**跌势料进一步扩大**
分析师们认为，在美国确实升息之际，新兴货币汇率将会续贬。
“亚币甚至在美联储尚未升息之际，就走贬了，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡汇率策略师Khoon Goh表示。
美联储本周举行决策会议，周三发布决议；倘若暗示利率将在短期内上调，则将引发更多新兴市场卖压出笼。
然而，尽管存在这些风险，分析师仍表明亚洲如今已迥异1997/98年的光景。
许多新兴亚币目前为自由浮动，反观当时则为钉住汇率。
各国央行坐拥更庞大的外汇储备，且与他国央行进行外汇互换，拥有取得更多美元的管道。
“1997年爆发危机部份归咎于汇率高估，且多国经常帐赤字相当庞大，”Goh表示。“这回汇率并未过度升值。”
如今仅有印尼及印度呈现经常帐赤字，而外债金额也下降。
时至今日，泰国外债相当于GDP的39%，为东南亚国家之最，但仍远低于1996年的60%。
然而，除此之外仍然存在一些风险。据财政部资料，印尼外债相当于GDP的34.7%，相对温和。但该国资本市场相当浅碟，意谓着该国债务约有38%是向外资融资，从主权的观点看来存在相当的风险。
参考亚洲新兴市场及汇率图表，请点选： link.reuters.com/bur63w (完)
(编译 李春喜/龚芳; 审校 杜明霞)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================