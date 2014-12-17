《焦点》新兴市场跌声一片，亚洲央行干预实力受考验

**跌势料进一步扩大**

分析师们认为，在美国确实升息之际，新兴货币汇率将会续贬。

“亚币甚至在美联储尚未升息之际，就走贬了，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡汇率策略师Khoon Goh表示。

美联储本周举行决策会议，周三发布决议；倘若暗示利率将在短期内上调，则将引发更多新兴市场卖压出笼。

然而，尽管存在这些风险，分析师仍表明亚洲如今已迥异1997/98年的光景。

许多新兴亚币目前为自由浮动，反观当时则为钉住汇率。

各国央行坐拥更庞大的外汇储备，且与他国央行进行外汇互换，拥有取得更多美元的管道。

“1997年爆发危机部份归咎于汇率高估，且多国经常帐赤字相当庞大，”Goh表示。“这回汇率并未过度升值。”

如今仅有印尼及印度呈现经常帐赤字，而外债金额也下降。

时至今日，泰国外债相当于GDP的39%，为东南亚国家之最，但仍远低于1996年的60%。

然而，除此之外仍然存在一些风险。据财政部资料，印尼外债相当于GDP的34.7%，相对温和。但该国资本市场相当浅碟，意谓着该国债务约有38%是向外资融资，从主权的观点看来存在相当的风险。

参考亚洲新兴市场及汇率图表，请点选： link.reuters.com/bur63w (完)