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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 10:06 BJT

台湾股市：几近持平，因新兴市场不确定性削弱买盘力量

亚洲股市今日变动不大，台湾股市走势亦雷同。投资者预计，油价挫
跌和有关俄罗斯的忧虑将带来更大的波动。
    
    电子类指数 跌0.03%，金融保险类指数 涨0.2%。
    
    在美国联邦储备理事会(FED)召开今年最后一次政策会议和台湾央行
举行政策会议之前，市场保持谨慎。预计台湾央行将连续第14个季度维持
利率不变；该行将于周四召开季度会议 
。
    
    在交投活跃的板块中，台湾太阳能类股上涨，之前美国决定对台湾太
阳能企业征收关税，但关税远低于大陆企业。新日光能源 涨4.6
%。(完)
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