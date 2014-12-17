新债招标：中国10年国债中标利率3.77%，基本符合预期--业内人士

路透上海12月17日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为3.77%，接近此前3.76%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.83%，投标倍数为1.83倍。

该期债为财政部今年第29期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。