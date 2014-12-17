新债招标：中国10年国债中标利率3.77%，基本符合预期--业内人士

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透上海12月17日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为3.77%，接近此前3.76%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.83%，投标倍数为1.83倍。
该期债为财政部今年第29期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
上述债12月18日开始计息，招标结束至12月22日进行分销，12月24日起上市交易。(完) (发稿 丁淑琴；审校 张喜良)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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