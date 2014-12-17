台湾债市：殖利率盘初下跌，油价重挫引发避险需求

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透台北12月17日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘初下跌。交易员表示，因油价重挫引发金融市场动荡，避险需求升温，美债殖利率持续下滑带动台债偏多，但交易商态度仍偏观望。
他们并指出，市场高度关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议结论、台湾央行第四季理监事会议，以及下周二财政部明年度发债计划等议题，相关变数厘清前，债市交易量难见回温。
〞美债下，但台债反应缓慢，要等到交易恢复活络就会补足，不过要等到发债计划之后。〞一证券商交易员说。
美国30年期公债收益率周二跌至逾两年最低，因油市重挫引发投资者担忧，油价下滑可能对全球经济造成怎样的损害，并引发新一波美国公债买盘。10年期公债收益率 盘中跌至两个月低位2.009%，后反弹至2.071%，较周一下跌4.5个基点。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 五年公债103/15 ：1.09-1.10%
* 10年公债103/13 ：1.57-1.585%
本地时间9:59时最新报价：
* 五年公债103/15殖利率跌0.80基点报1.0940%，成交0.5亿台币。
* 10年公债103/13殖利率跌0.77基点报1.5758%，成交9.5亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债上扬，因油价重挫令市场焦虑不安
--欧元债市：德国10年期公债收益率触及纪录新低，因德国PMI逊于预期
--国际油市：美国原油期货下跌近1%，因美国原油库存意外增加 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12