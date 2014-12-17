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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 10:07 BJT

台湾债市：殖利率盘初下跌，油价重挫引发避险需求

路透台北12月17日 - 台湾指标10年期公债103/13 殖利率周三盘初下跌。交易员表示，因油价重挫引发金融市场动荡，避险需求升温，美债殖利率持续下滑带动台债偏多，但交易商态度仍偏观望。

他们并指出，市场高度关注美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议结论、台湾央行第四季理监事会议，以及下周二财政部明年度发债计划等议题，相关变数厘清前，债市交易量难见回温。

〞美债下，但台债反应缓慢，要等到交易恢复活络就会补足，不过要等到发债计划之后。〞一证券商交易员说。

美国30年期公债收益率周二跌至逾两年最低，因油市重挫引发投资者担忧，油价下滑可能对全球经济造成怎样的损害，并引发新一波美国公债买盘。10年期公债收益率 盘中跌至两个月低位2.009%，后反弹至2.071%，较周一下跌4.5个基点。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 五年公债103/15 ：1.09-1.10%

* 10年公债103/13 ：1.57-1.585%

本地时间9:59时最新报价：

* 五年公债103/15殖利率跌0.80基点报1.0940%，成交0.5亿台币。

* 10年公债103/13殖利率跌0.77基点报1.5758%，成交9.5亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债上扬，因油价重挫令市场焦虑不安

--欧元债市：德国10年期公债收益率触及纪录新低，因德国PMI逊于预期

--国际油市：美国原油期货下跌近1%，因美国原油库存意外增加 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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