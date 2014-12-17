日本已公布经济指标--2014/12/17

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第三季 -0.5% r -1.8% r -- -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 11月 +2.4% +2.5% 12月25日 +2.5% 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +2.9% +3.0% 12月25日 +2.9% 工业生产(m/m) 10月 +0.4% r +2.9% r 12月25日 -0.6% 失业率 10月 3.5% @ 3.6% @ 12月25日 3.6% 贸易收支(亿日圆) 11月 逆差8,919 逆差7,100 -- -- 所有家庭实质支出(y/y) 10月 -4.0% -5.6% 12月25日 -5.1% 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12