亚洲经济：第四季企业信心反弹至近三年来次高水准，印度最为乐观

“仍有一些风险挥之不去，但这些风险也许是可控的。尽管全球经济成长情况令人失望，但企业更加乐观，因为他们预计结构性改革方面将有所动作，”他称，意指印度、印尼及中国的政策变化。

澳洲企业更加乐观，该国企业信心指数为85，高于上季的75；台湾企业信心转为正面，从33升至71。

菲律宾企业信心指数创下最大跌幅，从83下挫至67；日本企业信心维持疲弱，因受访企业担心国内经济。

建筑企业的信心指数最高，较前季上升一倍至一年高点100。其后是地产开发企业，从63升至87；零售业从63涨至84，创下2009年开始该项调查以来最高水准。

船运和金融企业最不乐观。

INSEAD的Fatas表示，亚洲个别企业可能仍在消化油价下跌因素，未来几个月各行业的前景将变得更加正面。

“我预计下一季企业信心将优于这一季。”(完)