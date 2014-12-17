亚洲经济：第四季企业信心反弹至近三年来次高水准，印度最为乐观

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
“仍有一些风险挥之不去，但这些风险也许是可控的。尽管全球经济成长情况令人失望，但企业更加乐观，因为他们预计结构性改革方面将有所动作，”他称，意指印度、印尼及中国的政策变化。
澳洲企业更加乐观，该国企业信心指数为85，高于上季的75；台湾企业信心转为正面，从33升至71。
菲律宾企业信心指数创下最大跌幅，从83下挫至67；日本企业信心维持疲弱，因受访企业担心国内经济。
建筑企业的信心指数最高，较前季上升一倍至一年高点100。其后是地产开发企业，从63升至87；零售业从63涨至84，创下2009年开始该项调查以来最高水准。
船运和金融企业最不乐观。
INSEAD的Fatas表示，亚洲个别企业可能仍在消化油价下跌因素，未来几个月各行业的前景将变得更加正面。
“我预计下一季企业信心将优于这一季。”(完)
(编译 蔡美珍/艾茂林/王丽鑫/于春红; 审校 张涛)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12