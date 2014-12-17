日本金融：需密切关注油价挫跌及其对避险情绪的影响--内阁官房长官

路透东京12月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府需要密切关注近期油价挫跌，以及是否会加剧金融市场的避险情绪扩散。

菅义伟在例行新闻发布会上表示，政府将密切关注汇率波动。

尽管俄罗斯央行上调利率，但周二俄罗斯卢布兑美元仍暴跌超过11%，成为油价挫跌的主要牺牲品。(完)