日本金融：需密切关注油价挫跌及其对避险情绪的影响--内阁官房长官

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透东京12月17日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，政府需要密切关注近期油价挫跌，以及是否会加剧金融市场的避险情绪扩散。
菅义伟在例行新闻发布会上表示，政府将密切关注汇率波动。
尽管俄罗斯央行上调利率，但周二俄罗斯卢布兑美元仍暴跌超过11%，成为油价挫跌的主要牺牲品。(完)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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