《路透晚报》--12月17日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--亚洲经济：ADB小幅下调亚洲发展中地区经济预测，预计中国今年成长7.4%

亚洲开发银行(ADB)小幅下调对亚洲发展中地区今年和明年经济成长的预估，但称油价下跌料有助于该地区各经济体推进改革。ADB将中国2014年和2015年经济增长预期分别下调至7.4%和7.2%，9月时预估分别为7.5%和7.4%，因房价下滑和建筑行业的溢出效应。

--中国关税：2015年煤炭出口关税降为3%，天然橡胶暂定税率上限提高

中国财政部发布2015年关税实施方案的通知指出，中国2015年无烟煤、炼焦烟煤、褐煤等出口关税税率调降为3%，2014年为10%。

--中美贸易：美国对大陆和台湾光伏产品征收反倾销税，或激化贸易关系

美国周二确认，将对进口自中国和台湾的太阳能产品征收高额进口税，这一决议可能激化中美之间已然紧张的贸易关系。

--香港房地产：楼市需求管理实施四年为库房带来108亿港元额外税收

香港政府周三表示，自2010年11月对楼市引入以增加征税的需求管理措施的四年以来，库房合共额外录得108.42亿港元税收。

【金融】

--中国金融：适时降准条件已成熟，可每次降0.2或0.25个百分点--专家

中国社科院金融研究所货币理论与货币政策研究室主任彭兴韵认为，应当适时启动存款准备金率的正常化程序。逐步降低存款准备金率将是中国未来货币政策调整的中长期趋势。适时降准的条件已经成熟，可考虑每次降0.2或0.25个百分点。

--中国金融: 商业银行法修改建议上报国务院，淡化存贷比指标--报载

中国证券报周三援引银监会有关人士透露，已向国务院汇报，建议全国人大适度修订商业银行法，可能涉及到存贷比指标修改；存贷比指标有望不再作为银行业硬性监管指标，而是作为动态的监测指标。

--台湾金融：券商参股大陆证券期货公司资本适足率应高于200%--金管会

台湾金融监督管理委员会周二表示，券商申请大陆参股投资证券期货公司的自有资本适足率应高于200%，但有特殊需求得采专案方式核准。

--台湾金融：中华邮政称可能撤案，不再修法购买大陆发行人债券

拥有高达5兆台币可运用资金的中华邮政周三表示，不排除撤销此前相关提案，不再修正法令允许储汇金购买大陆发行人债券。

--香港金融：金融发展局建议打造大中华区离岸人民币再保险中心

香港金融发展局周二发表报告建议，将香港打造成为大中华区的离岸人民币再保险中心，估计潜在业务额达220亿元人民币，足以令香港重拾亚洲市场竞争力。

【固定收益】

--新债招标：中国10年国债利率基本符合预期，获投资户等需求支撑

中国财政部周三早间招标的10年期固息国债中标利率基本符合市场预期。早间资金较为紧张，但主要对短期债券影响较多，10年为关键期限国债，大行投资户等需求支撑下，表现稳定。

--中国公开市场：一级交易商可继续申报正/逆回购，及三个月央票需求

业内人士周三透露，中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。央行周二维持“缄默”,连续第六次未进行任何操作。

--中国货币市场：资金紧势加剧回购利率全线走升，寄望央行出手扶助

中国银行间市场周三主要质押式回购利率全线走升。交易员表示，年末新股申购及缴税共同发酵，流动性紧张势头再加剧，部分大行也加入资金拆借队伍，其中隔夜品种拆借最为不易，加点融出机构不在少数，其余期限品种亦是供不应求。

--中国债市动态：资金更紧压制短债，市场关注央行如何注水

受资金面进一步趋紧影响，中国银行间市场周三早盘现券收益率转涨，其中短券承压相对明显，到期收益率曲线甚至出现倒挂。利率互换(IRS)方面同时全线上行，涨幅也以短端居前。

--台湾债市：明年美元债券新发行目标为200亿美元，持平今年--柜买中心

台湾柜台买卖中心周三称，明年美元计价债券的新发行目标为200亿美元，人民币计价宝岛债的新发行目标也将超过200亿人民币。

【外汇】

--人民币汇率：11月实际有效汇率环比上升2.3%，续创历史新高--BIS

国际清算银行(BIS)最新公布，人民币实际有效汇率指数11月环比上升2.3%至124.43，连续第六个月回升并续创历史新高。

--中国汇市：人民币早盘逆中间价走低，外围动荡影响暂有限

中国人民币兑美元周三早盘走弱，与创出10个月高位的中间价逆向。购汇需求旺盛仍是推动人民币贬值的主因，但中国央行维稳立场明确，近期外围市场动荡的总体影响暂时有限。

【证券/行业】

--路透调查：中国和其它东亚股市明年料上涨，受益于央行提供的流动性

路透调查显示，2015年中国和其它东亚国家股市将上涨，因尽管这些经济体的增长将放缓，但预期全球各国央行将提供充裕的流动性。

--中国股市：沪综指收升1.3%至逾四年新高，金融股继续领涨大盘

中国股市沪综指周三宽幅震荡，收升1.3%至逾四年新高，并为连续第四日上涨。分析师称，临近年底资金面趋紧，市场降准呼声再起，另外即将修改的商业银行法或涉及到取消存贷比考核，银行股受此影响继续保持强势，带领大盘续涨，短期震荡态势料是近期市场的主基调。

--台湾股市：大户条款门槛不变但延缓三年实施，金管会预期大户陆续回归

台湾立法院财政委员会周三审查通过证券交易所得税的大户条款门槛维持10亿台币、并将延缓三年实施，之后送立法院院会审查。金管会主委曾铭宗预计，未来一两年大户资金会陆续回归股市。

--中港个股：中国铁建拟定向增发不超过13.8亿A股，筹资至多99.4亿元

中国铁建股份有限公司周二稍晚公告称，拟定向增发不超过13.8亿A股，筹资不超过99.36亿元人民币。

--钢铁产业：伊朗称中国投资的七个国内钢铁项目推迟，因银行融资出问题

伊朗国有矿业与金属控股公司--伊朗矿山工业发展改革组织 (IMIDRO)周二表示，仰赖中国数以十亿计欧元投资的七个主要钢铁项目推迟，因出现融资问题。

--中国个股：云天化与以色列化工结盟，后者注资云天化并组建合资公司

中国云南云天化股份有限公司周三公告称，拟与全球第六大钾肥公司以色列化工公司在多层次开展战略合作，包括以色列化工以现金认购云天化增发股份，及双方组建磷产业合资公司。

--中国个股：苏宁称中信证券成立资产支持计划，用于收购公司门店物业

中国苏宁云商集团股份有限公司周三公告称，中信证券方面已完成中信华夏苏宁云创资产支持专项计划的募集，该计划已于周二成立，所募资金按用于购买苏宁旗下直接或间接持有的有关门店物业的资产权益。

--台湾个股：台积电松口考虑在中国扩充产能，以对抗三星

台湾本地媒体周三报导，为对抗韩国电子巨擘三星的竞争，台积电董事长张忠谋表示，在对岸的投资计画已有想法，初步规划将以〞N-2〞，亦即落后台湾二个世代制程进行大陆布局，且产能将不会大于新增产能的10%。

--中国棉花：2014年棉花产量616.1万吨，比上年减少2.2%--国家统计局