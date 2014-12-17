台湾汇市：台币早盘实质交投弱势来回，台股不佳外资续汇出

路透台北12月17日 - 台币兑美元 周三实质交易在弱势区间来回，仍未能跟上邻近韩元 及日圆 强势表态的脚步。交易员认为，台股表现不佳，外资汇出力道不减，台币难以上演修正行情，料今日在平盘附近整理。

汇银人士指出，上日外资在台股大量卖超，一早即见外资汇出力道不弱，而出口商在这波台币贬值过程中已分散卖汇，有效消化部分美元卖压，盘间美元卖盘匮乏，难以给予台币助力。

〞筹码问题，外资还在汇出，没戏唱。〞一位本地大型公股银行交易员表示。

交易员指出，尽管市场正等待美国联邦储备理事会(FED)的公开市场委员会(FOMC)开会结果，但以当前台币走势偏向黏稠来看，要大幅波动的机会亦不高。但如果日圆及韩元近日持续升值突破关键价位，仍可观察台币是否有修正机会。

台币早盘主要交易区间在31.285-31.320；今日台币实质交投区间暂看在31.280-31.330。上交易日主要区间在31.260-31.340。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，上日海外交易紧跟主要亚币走向，推升一个月期美元/台币的成交价往31.200靠拢，但亚洲早盘力道难以延续，回测31.270附近。今日一个月期换汇点折价幅度与上日尾盘相当；一个月远汇报价 暂报31.265/277左右，上日纽约盘收在31.220。

本地时间10:18时，台股 下跌约0.44%；韩元升至1,084.4，日圆则报在116.53左右。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.280-31.330

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