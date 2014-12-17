台湾债市：RP利率持稳，但投信资金分配不均

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透台北12月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳，本周因有国际债券交割，今日有寿险仍自投信基金赎回，使得分配稍有不均，但调度月内资金无虞。
市场调度人士指出，本周因有美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议结论、台湾央行第四季理监事会议等变数尚待厘清，因此客户倾向将资金留在年内，以防万一。
〞客户还不想跨，要也得等下周。〞一位大型证券商交易员说。
另一证券商交易员则称，投信基金若属于股票型者，会坚持资金落点以月内为主，以因应年底投资人的赎回需求。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。
大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。
今日有台电32亿台币公司债、彰化银行 2.6亿美元国际债券交割。
本周的公司债交割因素尚有：周四彰化银行1.0亿美元国际债券交割；周五彰化银行1.4亿美元国际债券交割；还本则有周四中信银20亿台币金融债。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12