台湾债市：RP利率持稳，但投信资金分配不均

路透台北12月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周三大致持稳，本周因有国际债券交割，今日有寿险仍自投信基金赎回，使得分配稍有不均，但调度月内资金无虞。

市场调度人士指出，本周因有美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议结论、台湾央行第四季理监事会议等变数尚待厘清，因此客户倾向将资金留在年内，以防万一。

〞客户还不想跨，要也得等下周。〞一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，投信基金若属于股票型者，会坚持资金落点以月内为主，以因应年底投资人的赎回需求。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。

今日有台电32亿台币公司债、彰化银行 2.6亿美元国际债券交割。