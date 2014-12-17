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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 10:36 BJT

韩国股市：盘中震荡交投后持平，低接买盘被外资卖盘所抵销

路透首尔12月17日 - 韩国股市周三盘中在震荡交投后持平，低接买
盘所带来的有限支撑，被全面避险人气引发外资连续第六天撤离所抵销。
    
    0150GMT时，综合股价指数 微升0.05%，报1,905.12点。
    
    外资卖超1,274亿韩元，过去五个交易日已累计卖超1.92万亿韩元。
    
    近来受创的造船股和能源股上涨，受低接买盘所拉抬。
    
    韩国最大炼油商SK Innovation 大涨3.1%；大宇造船 <0
42660.KS>上涨1.6%。(完)
  　　
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