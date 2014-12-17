韩国股市：盘中震荡交投后持平，低接买盘被外资卖盘所抵销

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透首尔12月17日 - 韩国股市周三盘中在震荡交投后持平，低接买 盘所带来的有限支撑，被全面避险人气引发外资连续第六天撤离所抵销。 0150GMT时，综合股价指数 微升0.05%，报1,905.12点。 外资卖超1,274亿韩元，过去五个交易日已累计卖超1.92万亿韩元。 近来受创的造船股和能源股上涨，受低接买盘所拉抬。 韩国最大炼油商SK Innovation 大涨3.1%；大宇造船 <0 42660.KS>上涨1.6%。(完)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12