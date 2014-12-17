韩国汇市：韩元盘中触及六周高点，避险情绪打压美元

路透首尔12月17日 - 韩国韩元兑美元 周三盘中走坚，触及六 周高位；在油价重挫以及俄罗斯金融危机酝酿的情况下，避险买盘推动日 圆 反弹，对韩元构成支撑。 0150GMT，韩元兑美元 报1,084.1韩元，周二收盘报1,086. 7。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚将结束为期两天的政策会 议，关于其是否将继续用“相当长时间”的措词来描述升息时机，预测人 士存在分歧。 但是，鉴于油价大跌以及俄罗斯金融动荡引发近期市场惶恐不安，越 来越多人预期美联储可能倾向于采取更为谨慎的立场。 “就算美联储在政策声明中弃用那个关键措词，美元升势也可能受限 ，因为美国公债收益率(殖利率)处于如此低的水准，并且投资者持续减持 多头仓位，锁定近期涨势的获利，”Daishin Economic Research Instit ute的外汇策略师Hong Seok-chan表示。 紧张的投资者从日圆中寻求避险，缓解了韩国外汇当局可能入市干预 的担忧。 三年期韩国公债3月期约 跌8个基点，报107.98。 0150GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,084.1 1,086.7 日圆/韩元 9.2815/890 9.2760 韩国公债期货 * 107.98 108.06 韩国综合股价指数 1,905.12 1,904.13 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王兴亚；审校 杜明霞)