韩国汇市：韩元盘中触及六周高点，避险情绪打压美元

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透首尔12月17日 - 韩国韩元兑美元 周三盘中走坚，触及六 周高位；在油价重挫以及俄罗斯金融危机酝酿的情况下，避险买盘推动日 圆 反弹，对韩元构成支撑。 0150GMT，韩元兑美元 报1,084.1韩元，周二收盘报1,086. 7。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚将结束为期两天的政策会 议，关于其是否将继续用“相当长时间”的措词来描述升息时机，预测人 士存在分歧。 但是，鉴于油价大跌以及俄罗斯金融动荡引发近期市场惶恐不安，越 来越多人预期美联储可能倾向于采取更为谨慎的立场。 “就算美联储在政策声明中弃用那个关键措词，美元升势也可能受限 ，因为美国公债收益率(殖利率)处于如此低的水准，并且投资者持续减持 多头仓位，锁定近期涨势的获利，”Daishin Economic Research Instit ute的外汇策略师Hong Seok-chan表示。 紧张的投资者从日圆中寻求避险，缓解了韩国外汇当局可能入市干预 的担忧。 三年期韩国公债3月期约 跌8个基点，报107.98。 0150GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,084.1 1,086.7 日圆/韩元 9.2815/890 9.2760 韩国公债期货 * 107.98 108.06 韩国综合股价指数 1,905.12 1,904.13 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12