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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 10:39 BJT

韩国汇市：韩元盘中触及六周高点，避险情绪打压美元

路透首尔12月17日 - 韩国韩元兑美元 周三盘中走坚，触及六
周高位；在油价重挫以及俄罗斯金融危机酝酿的情况下，避险买盘推动日
圆 反弹，对韩元构成支撑。
    
    0150GMT，韩元兑美元 报1,084.1韩元，周二收盘报1,086.
7。
    
    美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三稍晚将结束为期两天的政策会
议，关于其是否将继续用“相当长时间”的措词来描述升息时机，预测人
士存在分歧。
    
    但是，鉴于油价大跌以及俄罗斯金融动荡引发近期市场惶恐不安，越
来越多人预期美联储可能倾向于采取更为谨慎的立场。
    
    “就算美联储在政策声明中弃用那个关键措词，美元升势也可能受限
，因为美国公债收益率(殖利率)处于如此低的水准，并且投资者持续减持
多头仓位，锁定近期涨势的获利，”Daishin Economic Research Instit
ute的外汇策略师Hong Seok-chan表示。
    
    紧张的投资者从日圆中寻求避险，缓解了韩国外汇当局可能入市干预
的担忧。
    
    三年期韩国公债3月期约 跌8个基点，报107.98。
    
                                 0150GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,084.1       1,086.7
    日圆/韩元       9.2815/890        9.2760
    韩国公债期货 *          107.98        108.06
    韩国综合股价指数     1,905.12      1,904.13
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
        
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X=


 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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