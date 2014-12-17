澳新汇市：澳新货币走势艰难，关注美联储会议决定

各界焦点均放在美联储周三稍晚发布政策会议的决议。市场高度预期联储将撤除在“相当一段时间内”维持近零利率的承诺，并将此视为迈向升息的关键一步。

澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso指出，澳元可能跌落0.81美元；他认为即使美联储决议令鹰派大失所望，澳元反弹的机率也不高。

新西兰元 报在0.7768美元；在最新的全球牛乳标售价格上扬2.4%后，汇价即小幅上升。

新西兰央行藉着推出调整后的新西兰元一篮子货币 之机，重申新西兰元汇价水准“无以为继且不合理。”

新西兰第三季经常帐赤字略增至相当于GDP的2.6%，低于预估的2.8%。(完)

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