澳新汇市：澳新货币走势艰难，关注美联储会议决定

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
各界焦点均放在美联储周三稍晚发布政策会议的决议。市场高度预期联储将撤除在“相当一段时间内”维持近零利率的承诺，并将此视为迈向升息的关键一步。
澳洲联邦银行(CBA)策略师Joseph Capurso指出，澳元可能跌落0.81美元；他认为即使美联储决议令鹰派大失所望，澳元反弹的机率也不高。
新西兰元 报在0.7768美元；在最新的全球牛乳标售价格上扬2.4%后，汇价即小幅上升。
新西兰央行藉着推出调整后的新西兰元一篮子货币 之机，重申新西兰元汇价水准“无以为继且不合理。”
新西兰第三季经常帐赤字略增至相当于GDP的2.6%，低于预估的2.8%。(完)
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路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12