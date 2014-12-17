更新版 1-新债招标：中国10年国债利率基本符合预期，获投资户等需求支撑

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
* 10年固息国债利率基本符合预期
* 资金早间较为紧张，主要影响短端
* 10年关键期限国债获大行投资户等需求支撑 (新增更多评论和背景)
路透上海12月17日 - 中国财政部周三早间招标的10年期固息国债中标利率基本符合市场预期。早间资金较为紧张，但主要对短期债券影响较多，10年为关键期限国债，大行投资户等需求支撑下，表现稳定。
“长端比较稳定点，今天短的都不行了，大行需求为主，保险也有一些需求。”北京一商业银行交易员称。
中国债券信息网发行快报显示，财政部稍早招标发行的280亿元人民币10年期固息国债，中标利率为3.77%，接近此前3.76%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.83%，投标倍数为1.83倍。
资金市场上，主要质押式回购利率 中，隔夜品种加权利率小涨，七天品种微跌，但流动性早间一度颇为紧张，不过早盘尾段，市场有传言称9月操作的中期借贷便利(MLF)到期后央行进行了续做，该消息截至目前尚未获证实。
二级市场上，资金面进一步趋紧亦带动早盘现券收益率转涨，其中短券承压相对明显，到期收益率曲线甚至出现倒挂。
银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，10年期品种最新收益率为3.7522%。
该期债为财政部今年第29期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。
上述债12月18日开始计息，招标结束至12月22日进行分销，12月24日起上市交易。(完) (发稿 丁淑琴；审校 曾祥进)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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