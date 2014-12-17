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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 11:07 BJT

澳洲财政：政府不追求撙节以减赤的决定是正确的--OECD

路透悉尼12月17日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，澳洲政府宁可扩大预算赤字也不实施撙节政策的决定是正确的。长期而言，该组织建议澳洲通过征收间接税来修复财政状况。

OECD在澳洲例行评估报告中表示，澳洲经济得到了妥善管理，但也面临一定风险，比如全球大宗商品价格疲软，以及国内楼市存在投机泡沫。

该组织预计澳洲2015年经济成长率将放缓至2.5%，今年预估成长率为3%；失业率将保持在6.2%左右。

OECD称，“总体而言，澳洲经济面临实质性的下行风险，超过了上行的可能。”

鉴于经济面临的这些风险，澳洲政府并未在短期内紧缩财政政策，以应对不断膨胀的预算赤字，这是合适的做法。

澳洲国库部长霍基本周宣布，截至明年6月的一年，澳洲预算赤字将略超过400亿澳元(328亿美元)，比最初预期多出100亿澳元。

OECD称，解决预算问题的措施，应包括对税法进行重大调整。该组织建议扩大税基，上调商品与服务税税率，增加土地使用税。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
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