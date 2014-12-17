澳洲财政：政府不追求撙节以减赤的决定是正确的--OECD

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透悉尼12月17日 - 经济合作暨发展组织(OECD)周三表示，澳洲政府宁可扩大预算赤字也不实施撙节政策的决定是正确的。长期而言，该组织建议澳洲通过征收间接税来修复财政状况。
OECD在澳洲例行评估报告中表示，澳洲经济得到了妥善管理，但也面临一定风险，比如全球大宗商品价格疲软，以及国内楼市存在投机泡沫。
该组织预计澳洲2015年经济成长率将放缓至2.5%，今年预估成长率为3%；失业率将保持在6.2%左右。
OECD称，“总体而言，澳洲经济面临实质性的下行风险，超过了上行的可能。”
鉴于经济面临的这些风险，澳洲政府并未在短期内紧缩财政政策，以应对不断膨胀的预算赤字，这是合适的做法。
澳洲国库部长霍基本周宣布，截至明年6月的一年，澳洲预算赤字将略超过400亿澳元(328亿美元)，比最初预期多出100亿澳元。
OECD称，解决预算问题的措施，应包括对税法进行重大调整。该组织建议扩大税基，上调商品与服务税税率，增加土地使用税。(完) (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12