美国政经：奥巴马签署1.1万亿美元支出法案，为政府提供资金至明年9月

路透华盛顿12月16日 - 美国总统奥巴马周二签署了美国国会上周通过的1.1万亿美元支出法案，从而解除美国政府关门的危险。

该法案为美国多数政府机构提供的资金将持续至2015年9月，只有国土安全部例外，其获得的资金仅够延续至明年2月27日，届时共和党就将掌控参众两院。