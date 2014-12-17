美国政经：奥巴马签署1.1万亿美元支出法案，为政府提供资金至明年9月

中国农业：预计未来10年粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡--农业部
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透华盛顿12月16日 - 美国总统奥巴马周二签署了美国国会上周通过的1.1万亿美元支出法案，从而解除美国政府关门的危险。
该法案为美国多数政府机构提供的资金将持续至2015年9月，只有国土安全部例外，其获得的资金仅够延续至明年2月27日，届时共和党就将掌控参众两院。
这份法案长达1,603页，在国会参众两院经过了长期艰苦的磋商，才得以通过。（完）
(编译 高琦 审校 郑茵)
路透北京4月21日 - 中国农业部市场预警专家委员会预计，未来10年中国粮食供需将由阶段性供大于求转向基本平衡，其中稻谷、小麦等重要农产品产量将保持基本稳定，玉米种植面积到2020年将较2015年减少约6,000万亩，高库存压力明显缓解。
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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