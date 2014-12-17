香港个股：李宁拟供股筹高至近17亿港元支持业务发展，股价早盘受压

路透香港12月17日 - 中国主要运动品牌--李宁有限公司 周三称，建议按12:5的比例进行供股集资最多16.95亿港元，以支持新产品开发。

该股今早复牌，香港时间10:52，股价跌9.01%，报3.03港元；稍早曾低探2.95港元，为自2004年10月以来低位。

李宁在联交所一份声明中称，拟向合资格股东每持有12股现有股份获发5股的基准进行供股，预计筹集不少于15.18亿港元，不多于16.95亿港元。

供股价为每股2.6港元，较该股停牌前上周五收市价3.33港元，折让22%。

供股计划获主要股东非凡中国、全球知名私募基金德州太平洋集团(TPG)TPG 、私募股权公司Milestone及独立人士罗豫西负责包销。

李宁表示，自2012年7月实施全面变革蓝图以来，集团的营运获得适度改善并走上清晰的发展道路，明年将成为集团增长阶段的起点。

“董事会认为，公开发售将可继续令本集团开发新产品，提高本集团的市场竞争力以及改善渠道及本集团整体的零售营运能力。”该公司称。

李宁的变革策略在于专注于中国市场、李宁品牌以及中国最具增长潜力之五个核心运动类别--蓝球、羽毛球、跑步、培训及运动生活，并针对国内不断增长的中产阶层运动消费者开发新产品。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)