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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 17:19 BJT

台湾汇市：台币收盘小跌至近51个月低位，持稳以对韩元震荡

* 台股大跌令台币压力不小，但外资动态诡谲
    * 韩元震荡扩大，台币暂不跟风
    * 明日实质交易暂估在31.200-31.400

    路透台北12月17日 - 台币兑美元  周三小幅收跌，再创近51个月低位
。交易员指出，国际情势动荡，今日邻近韩元 及日圆 由升转弱，波动扩大
，但台币走自己的路，持续弱势整理，价格相对稳定，将视晚间美联储声明是否带动新一轮
方向。
       
    汇银人士表示，新兴市场货币近来表现天差地远，与台币具比价效应的韩元及日圆震荡
加剧，加上油价和俄罗斯情势不稳，对主要货币的影响还在发酵中，台币似有避开国际混乱
情势，好自为之的态势，在较窄幅的价格区间内缓贬整理，静待风暴远走，厘清方向。
    
    〞国际市场太乱，现在是一天机会、一天命运，...央行看起来还是希望盘面稳定，不
要变化太大。〞一位本地大型银行交易员说。
    
    台币收盘续创近51个月低位，前低在2010年9月29日收报31.380。
        
    交易员指出，虽然今日外资在台股大幅卖超200多亿台币，但在汇市量能不彰，外资双
向承作，而进口商买汇力道依然不小，在台股因大户条款利空因素还在消化的情况下，台币
应仍倾向弱势整理。
    
    不过一名外资银行交易员认为，日圆仍有避险行情可期，韩元也看似难以贬破1,100元
，对台币的影响不会太大，短线台币或仍在31.300附近休息整理，中线缓贬的走势似乎仍未
到尽头。
    
    此外，市场人士也十分关注今晚美国联邦储备理事委员会(FED)的声明，认为FED若能在
声明中有较具体的方向，或有机会打破台币近来较为黏稠的走势，往31.200或31.400测试。
    
    今日台币主要交易区间在31.285-31.326，上日交易区间在31.260-30.340。交易员预估
明日主交投区在31.200-31.400间。
        
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价今日
若有收敛。一个月远汇报价 尾盘在31.280/31.290左右，上日纽约盘收在31.2
20。
      
    台湾股市周三放量收挫逾1%至七周新低。午间立法院财委会决议维持股市大户条款门槛
在10亿台币，但延缓三年实施不被市场接受，消息一出大盘即扩大跌势。台湾证交所资料显
示，外资及陆资在台股大举卖超206.88亿台币，连续九个交易日共卖超634.96亿台币。[TW-
STX-LZT]
    
    韩国韩元周三下跌，大幅逆转稍早的温和涨幅，因美元兑日圆弹离低点。韩元日内交投
大幅震荡，韩元最高升至1,080.7，随后下行，终场收低。一些市场人士猜测金融当局出手
干预以遏制韩元兑日圆升势。    
    
    本周全球重要经济事件与数据包括：
    12/17(三)：美国11月CPI/第三季经常帐、美联储宣布利率决定，主席叶伦举行记者会
；
    12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断
指数/现况指数/预期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城
联储备制造业指数、欧洲理事会举行会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)；
    12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指
数/综合指数、日本央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储
总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论。
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币一个月期         -0.030/-0.020       -0.045/-0.035
 美元/台币六个月期         -0.130/-0.105       -0.140/-0.120
 (完)
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