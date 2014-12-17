台湾汇市：台币收盘小跌至近51个月低位，持稳以对韩元震荡

* 台股大跌令台币压力不小，但外资动态诡谲 * 韩元震荡扩大，台币暂不跟风 * 明日实质交易暂估在31.200-31.400 路透台北12月17日 - 台币兑美元 周三小幅收跌，再创近51个月低位 。交易员指出，国际情势动荡，今日邻近韩元 及日圆 由升转弱，波动扩大 ，但台币走自己的路，持续弱势整理，价格相对稳定，将视晚间美联储声明是否带动新一轮 方向。 汇银人士表示，新兴市场货币近来表现天差地远，与台币具比价效应的韩元及日圆震荡 加剧，加上油价和俄罗斯情势不稳，对主要货币的影响还在发酵中，台币似有避开国际混乱 情势，好自为之的态势，在较窄幅的价格区间内缓贬整理，静待风暴远走，厘清方向。 〞国际市场太乱，现在是一天机会、一天命运，...央行看起来还是希望盘面稳定，不 要变化太大。〞一位本地大型银行交易员说。 台币收盘续创近51个月低位，前低在2010年9月29日收报31.380。 交易员指出，虽然今日外资在台股大幅卖超200多亿台币，但在汇市量能不彰，外资双 向承作，而进口商买汇力道依然不小，在台股因大户条款利空因素还在消化的情况下，台币 应仍倾向弱势整理。 不过一名外资银行交易员认为，日圆仍有避险行情可期，韩元也看似难以贬破1,100元 ，对台币的影响不会太大，短线台币或仍在31.300附近休息整理，中线缓贬的走势似乎仍未 到尽头。 此外，市场人士也十分关注今晚美国联邦储备理事委员会(FED)的声明，认为FED若能在 声明中有较具体的方向，或有机会打破台币近来较为黏稠的走势，往31.200或31.400测试。 今日台币主要交易区间在31.285-31.326，上日交易区间在31.260-30.340。交易员预估 明日主交投区在31.200-31.400间。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价今日 若有收敛。一个月远汇报价 尾盘在31.280/31.290左右，上日纽约盘收在31.2 20。 台湾股市周三放量收挫逾1%至七周新低。午间立法院财委会决议维持股市大户条款门槛 在10亿台币，但延缓三年实施不被市场接受，消息一出大盘即扩大跌势。台湾证交所资料显 示，外资及陆资在台股大举卖超206.88亿台币，连续九个交易日共卖超634.96亿台币。[TW- STX-LZT] 韩国韩元周三下跌，大幅逆转稍早的温和涨幅，因美元兑日圆弹离低点。韩元日内交投 大幅震荡，韩元最高升至1,080.7，随后下行，终场收低。一些市场人士猜测金融当局出手 干预以遏制韩元兑日圆升势。 本周全球重要经济事件与数据包括： 12/17(三)：美国11月CPI/第三季经常帐、美联储宣布利率决定，主席叶伦举行记者会 ； 12/18(四)：中国11月70个大中城市住宅销售价格月度报告、德国12月IFO企业景气判断 指数/现况指数/预期指数、美国12月Markit服务业/综合PMI、美国11月领先指标/12月费城 联储备制造业指数、欧洲理事会举行会议(至19日)、日本央行货币政策会议(至19日)； 12/19(五)：德国1月Gfk消费者信心指数/11月PPI指数、美国12月堪萨斯联储制造业指 数/综合指数、日本央行公布政策决议、美国芝加哥联储总裁埃文斯发表演说、里奇蒙联储 总裁拉克尔参与有关经济前景的小组讨论。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.357 31.327 31.270-31.360 31.327 6.90 11.54 元太外汇经纪公司 31.355 31.327 31.280-31.355 31.327 3.07 4.41 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.030/-0.020 -0.045/-0.035 美元/台币六个月期 -0.130/-0.105 -0.140/-0.120 (完)