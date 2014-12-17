香港已公布经济指标--2014/12/17

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2014年10月 零售销售值 +1.4 +4.8 +6.3 2014年10月 零售销售量 +4.3 +6.6 +5.9 2014年10月 综合消费物价指数(CPI) +5.2 +6.6 +4.3 2014年10月 甲类消费物价指数(CPI A) +7.1 +12.3 +4.5 2014年第三季 本地生产总值(GDP) +2.7 +1.8 +3.0 ------------------------------------------------------------------------------------------- 14年8-10月% 14年7-9月% 13年8-10月% 失业率 3.3 3.3 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2014年10月 贸易赤字／盈余 -49.8 -50.4 -38.05 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12