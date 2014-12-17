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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 11:09 BJT

《汇市简讯》澳元在0.8200美元的期权障碍已消除

0250GMT
    * 澳元/美元在0.8200的期权障碍已消除，略低于这一水平的停止单
被触发
    * 过去几日未能反弹，令空方占据上风
    * 澳元/美元料将进一步走低
    * 或大举进犯0.8066，跌破0.80也不无可能
    * 澳元/美元最新报0.8185，略高于0.8180低点(完)
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