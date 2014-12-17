中国债市动态：资金更紧压制短债，市场关注央行如何注水

路透上海12月17日 - 受资金面进一步趋紧影响，中国银行间市场周三早盘现券收益率转涨，其中短券承压相对明显，到期收益率曲线甚至出现倒挂。利率互换(IRS)方面同时全线上行，涨幅也以短端居前。

交易员称，有传言说，此前央行向大型银行提供的MLF于今日到期，加上新股IPO，市场流动性因此吃紧。不过他们预计很大程度上央行会续做，但即使操作，资金面改善时点可能也要迟至下午。

此外，国债期货早盘尾段突然由跌拉涨，不排除央行已经进行相关操作的可能，需要随时关注资金面变化。

随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。

上海一银行交易员表示，资金紧张，带动现券收益率上行。“现券(收益率)上了3-4bp。”

IRS市场上，一年期品种涨幅约4-5个基点(bp)，五年期则不足2个bp。

剩余期限近三年的国开债140220券最新报价 在4.1999%/4.1500%，上日尾盘为4.1650%/4.1300%。

北京一银行交易员指出，受个别大行托市影响，主要质押式回购加权利率涨幅有限，但实质上资金非常紧张，借钱不易。目前只能关注央行在MLF等方面的操作进展，期望下午资金面会有改善。

公开市场作为央行的常规操作工具，至本周二，已经连续第六次未进行任何操作。 其他资金补给方面，财政部将于周四(18日)进行600亿元人民币的国库现金定期存款招标。

新债发行市场，财政部上午招标的10年国债，中标利率与预期偏差不大，且对二级市场也几乎没有产生明显。