中国债市动态：资金更紧压制短债，市场关注央行如何注水

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透上海12月17日 - 受资金面进一步趋紧影响，中国银行间市场周三早盘现券收益率转涨，其中短券承压相对明显，到期收益率曲线甚至出现倒挂。利率互换(IRS)方面同时全线上行，涨幅也以短端居前。
交易员称，有传言说，此前央行向大型银行提供的MLF于今日到期，加上新股IPO，市场流动性因此吃紧。不过他们预计很大程度上央行会续做，但即使操作，资金面改善时点可能也要迟至下午。
此外，国债期货早盘尾段突然由跌拉涨，不排除央行已经进行相关操作的可能，需要随时关注资金面变化。
随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。
上海一银行交易员表示，资金紧张，带动现券收益率上行。“现券(收益率)上了3-4bp。”
IRS市场上，一年期品种涨幅约4-5个基点(bp)，五年期则不足2个bp。
剩余期限近三年的国开债140220券最新报价 在4.1999%/4.1500%，上日尾盘为4.1650%/4.1300%。
北京一银行交易员指出，受个别大行托市影响，主要质押式回购加权利率涨幅有限，但实质上资金非常紧张，借钱不易。目前只能关注央行在MLF等方面的操作进展，期望下午资金面会有改善。
公开市场作为央行的常规操作工具，至本周二，已经连续第六次未进行任何操作。 其他资金补给方面，财政部将于周四(18日)进行600亿元人民币的国库现金定期存款招标。
新债发行市场，财政部上午招标的10年国债，中标利率与预期偏差不大，且对二级市场也几乎没有产生明显。
国债期货主力合约TF1503 早盘先跌后涨，最新报在96.260元，较上日结算价涨0.252元，或0.26%。(完) (发稿 李宏薇；审校 林高丽)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12