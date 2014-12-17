台湾货币市场：短率持稳，票券商资金需求升高调入月内资金

* 短率持平

* 银行仍未拆出跨年资金，票券商拆入月内资金

* 债券附买回利率持稳

记者 高洁如

路透台北12月17日 - 台湾银行间短率周三持稳，票券商资金需求升高，由于银行仍未承做跨月拆款，但债券附买回市场又出现缺口，票券商以拆入月内资金补足。只不过，目前月内资金充裕，短率暂无变化。

资金调度人士指出，整体而言，短票及拆款市场变化并不大，但票券商统一调度时，债券附买回市场面临了较大的资金缺口，因此票券商更积极地拆入月内资金。

〞今天票券商缺口有大一点，积极拆入。〞一位大型商银交易人士说。

也有大型票券商交易人士表示，目前大银行不能说没钱，但迟迟不愿拆出跨月资金，这有二个可能性，一是可能面临年底资本计提(BIS)的问题；二是可能要等到明日中央银行的年底议息会议之后，看完央行释出的风向球，再做打算。

也有大型公营商银交易员表示，年底因资本计提的问题，目前已确定不能承做跨年拆款。因此自12月初开始，就一直将积数开出负数，以免在年底最后之际累积过大的准备数字。只不过，目前虽然也是负数操作，但负数已愈来愈小。

〞就只能靠小银行和小票拆入月内的钱，帮我挖洞。〞前述公营银行交易员说。

本地时间11:31时：

--台币兑美元 升1.5分，报31.312。

--台湾加权股价指数 跌0.71%，报8,888.40点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.386%，上日收在0.386%；今日区间暂落在0.295-0.390%，上日在0.295-0.400%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.440%，上日在0.380-0.450%；两周拆款市场暂成交在0.388%，上日在0.388-0.44%。

**跨年短票利率持稳**

短票市场方面，市场人士指出，昨日的30天与60天的短票成交较先前少了一些，不过今日的成交又再走扬。但因短票量并不算太多，因此大型银行开高的0.73%的跨月30天期短票利率尚不承做。

〞外面有听说0.73%的利率啦，但我们没有做。年底到了，外面的利率很乱。〞一位大型票券商交易员说。

今日票券商与银行承作的月内自保短票主要成交在0.59-0.60%，同上日，但票量稀少；跨年自保短票利率区间在0.64-0.73%，大致同上日，低位成交还不少。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.657%，前日在0.654%；60天自保短票买卖断平均成交利率落持平0.658%，前日亦同。

周三中央银行的存单则到期2,743.50亿台币，存单发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期总额为1兆2,531.1亿台币，本周余日的落点分别为：周四3,988.00亿及周五1,098.00亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为115亿台币，累积超额准备为1,979亿台币、加计前期1%的超额准备为3,738亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率大致持稳，本周因有国际债券交割，今日有寿险仍自投信基金赎回，使得分配稍有不均，但调度月内资金无虞。

市场调度人士指出，本周因有美国联邦储备理事会(FED/美联储)利率会议结论、台湾央行第四季理监事会议等变数尚待厘清，因此客户倾向将资金留在年内，以防万一。

〞客户还不想跨，要也得等下周。〞一位大型证券商交易员说。

另一证券商交易员则称，投信基金若属于股票型者，会坚持资金落点以月内为主，以因应年底投资人的赎回需求。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交在0.50-0.55%，跨月则成交在0.58%。

今日有台电32亿台币公司债、彰化银行 2.6亿美元国际债券交割。