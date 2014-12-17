香港个股：深圳国际联手香江控股，加快推进综合物流港发展

路透香港12月17日 - 从事物流基建的深圳国际 周三宣布，与内地住宅及商贸地产开发商--深圳香江控股 签订战略合作协议，拟加快推进其综合物流港项目。

深圳国际的新闻稿称，与香江控股通过长期共同合作模式，加快其＂深国际城市综合物流港＂项目的推进，包括藉香江控股在商贸市场的影响力，向客户推荐公司于10月份刚签订的＂长沙城市综合物流港＂项目园区内的仓储、以及其他包括运输等综合物流服务；合作将长沙项目打造成有区域影响力的商品交易集散中心和物流中心。

此外，除长沙外，如在其他城市有合适双方的物流项目，可优先考虑合作。

深圳国际总裁李景奇表示，公司目标于三至五年内在全国骨干城市建立＂深国际城市综合物流港＂项目的物流网络节点及物流枢纽中心；与香江控股的合作，可加快推进项目合作规划与开发，＂强强联合＂提高品牌影响力。

香江控股目前在内地建立了10多个商贸建设项目，已开发的物流网络面积达500万平方米。