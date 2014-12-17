台湾金融：中华邮政称可能撤案，不再修法购买大陆发行人债券

路透台北12月17日 - 拥有高达5兆台币可运用资金的中华邮政周三表示，不排除撤销此前相关提案，不再修正法令允许储汇金购买大陆发行人债券。

中华邮政资金运用处处长潘裕帼表示，由于民众及立法委员对此事多所关心，认为中华邮政不宜配置大陆发行人有价证券，近期将与主管机关交通部取得共识后，慎重考虑撤案或暂缓修正法令。

〞撤案的可能性很大。〞潘裕帼说。

她指出，虽然中华邮政的国外投资已有10多年经验，对投资风险控管也有专业知识，对大陆发行人的风险也都知道，不会冒然投资，但既然民众及立法委员有所疑虑，将待社会较有共识的情况下，再来推动。

中华邮政上月中旬与交通部、金管会、央行取得共识，将修正法令开放中华邮政储汇金购买大陆有价证券，本来预估最快在12月中走完法规程序，就能购买台湾国际板或香港点心债等大陆发行人发行的债券。

目前中华邮政储汇资金净值约1,000亿台币，当时规划法规开放大陆曝险可达净值的0.6倍即约600亿台币。

中华邮政目前邮政储金余额逾5.4兆台币，且逐年增加，除须支付储户利息及自负盈亏外，因受限于法令规定，不能办理放款，资金运用管道有限，以至资金去化困难。(完)