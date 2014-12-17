台湾金融：中华邮政称可能撤案，不再修法购买大陆发行人债券

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透台北12月17日 - 拥有高达5兆台币可运用资金的中华邮政周三表示，不排除撤销此前相关提案，不再修正法令允许储汇金购买大陆发行人债券。
中华邮政资金运用处处长潘裕帼表示，由于民众及立法委员对此事多所关心，认为中华邮政不宜配置大陆发行人有价证券，近期将与主管机关交通部取得共识后，慎重考虑撤案或暂缓修正法令。
〞撤案的可能性很大。〞潘裕帼说。
她指出，虽然中华邮政的国外投资已有10多年经验，对投资风险控管也有专业知识，对大陆发行人的风险也都知道，不会冒然投资，但既然民众及立法委员有所疑虑，将待社会较有共识的情况下，再来推动。
中华邮政上月中旬与交通部、金管会、央行取得共识，将修正法令开放中华邮政储汇金购买大陆有价证券，本来预估最快在12月中走完法规程序，就能购买台湾国际板或香港点心债等大陆发行人发行的债券。
目前中华邮政储汇资金净值约1,000亿台币，当时规划法规开放大陆曝险可达净值的0.6倍即约600亿台币。
中华邮政目前邮政储金余额逾5.4兆台币，且逐年增加，除须支付储户利息及自负盈亏外，因受限于法令规定，不能办理放款，资金运用管道有限，以至资金去化困难。(完)
(记者 林妙容; 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12