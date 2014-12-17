更新版 1-台湾债市：明年美元债券新发行目标为200亿美元，持平今年--柜买中心

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
(新增相关说法及细节)
路透台北12月17日 - 台湾柜台买卖中心周三称，明年美元计价债券的新发行目标为200亿美元，人民币计价宝岛债的新发行目标也将超过200亿人民币。
柜买中心董事长吴寿山是在一场记者会中表达上述说法。
柜买中心总经理李启贤对路透说，台湾保险业资金相当充裕，对长天期美元债券的需求高，再加上银行、企业在台发债成本低于国际，自然会吸引更多公司参与发行。
不过他也提及，美联储何时升息，将是影响目标达成的主要变数。
柜买中心的统计资料显示，今年美元债券共计发行203.78亿美元，宝岛债则发行了208亿人民币。
柜买中心表示，今年包括美元债、宝岛债在内的国际债券共发行90档，发行金额约7,400亿台币，超过今年公债发行量6,753亿。(完)
(记者 董永年; 审校 黄凯)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12