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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 12:18 BJT

更新版 1-台湾债市：明年美元债券新发行目标为200亿美元，持平今年--柜买中心

(新增相关说法及细节)

路透台北12月17日 - 台湾柜台买卖中心周三称，明年美元计价债券的新发行目标为200亿美元，人民币计价宝岛债的新发行目标也将超过200亿人民币。

柜买中心董事长吴寿山是在一场记者会中表达上述说法。

柜买中心总经理李启贤对路透说，台湾保险业资金相当充裕，对长天期美元债券的需求高，再加上银行、企业在台发债成本低于国际，自然会吸引更多公司参与发行。

不过他也提及，美联储何时升息，将是影响目标达成的主要变数。

柜买中心的统计资料显示，今年美元债券共计发行203.78亿美元，宝岛债则发行了208亿人民币。

柜买中心表示，今年包括美元债、宝岛债在内的国际债券共发行90档，发行金额约7,400亿台币，超过今年公债发行量6,753亿。(完)

(记者 董永年; 审校 黄凯)
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