中国货币市场：资金紧势加剧回购利率全线走升，寄望央行出手扶助

路透上海12月17日 - 中国银行间市场周三主要质押式回购利率 全线走升。交易员表示，年末新股申购及缴税共同发酵，流动性紧张势头再加剧，部分大行也加入资金拆借队伍，其中隔夜品种拆借最为不易，加点融出机构不在少数，其余期限品种亦是供不应求。

他们并指出，关于央行MLF(中期借贷便利)续作消息传言不断，但尚未得到证实；而明日开始的最新一轮新股申购等料令资金难见缓解，市场寄望央行出手援助资金面。

“超级紧啊，到现在都平不了，没有哪个期限好借啊，”上海一银行交易员称，隔夜出资的机构感觉都在加点，20-30个基点不等，但还是借不到。

她表示，因为出资机构太少，被压制的回购利率也开始全线上涨，而“MLF的消息也不知道真的假的，有说缩量续作的，还有说调降价格的，估计是市场为了安慰自己吧。”

而交易所资金紧张势头更甚，截至目前，上交所隔夜回购 最新成交3.355%，较上日收盘1.39%大涨近200个基点(bp)；七天期品种 报10.9%，昨收7.25%。

上海银行间同业拆放利率各个期限品种亦全线上涨，其中一个月期shibor 今日大涨35.7个bp至5.2770%；隔夜品种上涨9.80个bp至2.7660%。

此外，资金紧张也导致同业存单发行利率节节攀高，周二公布的发行预告显示，浦发银行 今日报价发行的30亿元人民币一个月期同业存单，参考收益率已突破6%，达6.0999%，创同业存单问世以来新高。

“央行应该不会坐视不管吧，再不出手就死定了，现在就只能坐等央行出手了。”上海另一银行交易员称，也有可能央行真的定向放水了，只是资金面传导效应没那么快。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8475 2.7086 +13.89

七天 3.5970 3.5104 +8.66

14天 4.6752 4.3059 +36.93

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3550 1.3900 +196.50

七天 10.9000 7.2500 +365.00

14天 9.2100 7.0500 +216.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9900 2.8800 +11.00

七天 3.7800 3.6700 +11.00

14天 4.9300 5.5000 -57.00

Shibor

其中:隔夜 2.7660 2.6680 +9.80

七天 3.6920 3.6360 +5.60

三个月 4.7355 4.5652 +17.03