中国货币市场：资金紧势加剧回购利率全线走升，寄望央行出手扶助

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透上海12月17日 - 中国银行间市场周三主要质押式回购利率 全线走升。交易员表示，年末新股申购及缴税共同发酵，流动性紧张势头再加剧，部分大行也加入资金拆借队伍，其中隔夜品种拆借最为不易，加点融出机构不在少数，其余期限品种亦是供不应求。
他们并指出，关于央行MLF(中期借贷便利)续作消息传言不断，但尚未得到证实；而明日开始的最新一轮新股申购等料令资金难见缓解，市场寄望央行出手援助资金面。
“超级紧啊，到现在都平不了，没有哪个期限好借啊，”上海一银行交易员称，隔夜出资的机构感觉都在加点，20-30个基点不等，但还是借不到。
她表示，因为出资机构太少，被压制的回购利率也开始全线上涨，而“MLF的消息也不知道真的假的，有说缩量续作的，还有说调降价格的，估计是市场为了安慰自己吧。”
而交易所资金紧张势头更甚，截至目前，上交所隔夜回购 最新成交3.355%，较上日收盘1.39%大涨近200个基点(bp)；七天期品种 报10.9%，昨收7.25%。
上海银行间同业拆放利率各个期限品种亦全线上涨，其中一个月期shibor 今日大涨35.7个bp至5.2770%；隔夜品种上涨9.80个bp至2.7660%。
此外，资金紧张也导致同业存单发行利率节节攀高，周二公布的发行预告显示，浦发银行 今日报价发行的30亿元人民币一个月期同业存单，参考收益率已突破6%，达6.0999%，创同业存单问世以来新高。
“央行应该不会坐视不管吧，再不出手就死定了，现在就只能坐等央行出手了。”上海另一银行交易员称，也有可能央行真的定向放水了，只是资金面传导效应没那么快。
三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:03 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
-----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8475 2.7086 +13.89
七天 3.5970 3.5104 +8.66
14天 4.6752 4.3059 +36.93
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.3550 1.3900 +196.50
七天 10.9000 7.2500 +365.00
14天 9.2100 7.0500 +216.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.9900 2.8800 +11.00
七天 3.7800 3.6700 +11.00
14天 4.9300 5.5000 -57.00
Shibor
其中:隔夜 2.7660 2.6680 +9.80
七天 3.6920 3.6360 +5.60
三个月 4.7355 4.5652 +17.03
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吴芳；审校 张喜良)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
=============================今日重要政经日程==========================
路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12