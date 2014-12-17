亚洲经济：ADB小幅下调亚洲发展中地区经济预测，预计中国今年成长7.4%

东南亚2014年和2015年增速料低于此前预估，因该地区经济体成长迟 滞。东南亚2014年经济料成长4.4%，之前预估为成长4.6%，2015年的增速 预估则从5.3%调降至5.1%。 “全球油价下跌给印尼和印度等石油进口国提供了绝佳的机会，可以 改革其成本高昂的燃料补贴计划，”魏尚进说。“另外，石油出口国可以 趁机发展其制造业，因商品价格偏低往往会使其实质汇率更具竞争力。” 布兰特原油 6月以来跌49%至每桶不到60美元，这意味着东南 亚主要石油进口国--泰国、菲律宾和印尼可以节省一大笔钱。 该地区2014年和2015年通胀率料分别为3.2%和3.5%，9月时的预估分 别为3.4%和3.7%。 该报告可参见亚洲开发银行网站(www.adb.org) 。 (完) (编译 张涛/杜明霞/李爽 审校 龚芳/张荻/田建华)