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货币新闻 | 2014年 12月 17日 星期三 12:24 BJT

亚洲经济：ADB小幅下调亚洲发展中地区经济预测，预计中国今年成长7.4%

东南亚2014年和2015年增速料低于此前预估，因该地区经济体成长迟
滞。东南亚2014年经济料成长4.4%，之前预估为成长4.6%，2015年的增速
预估则从5.3%调降至5.1%。
    
    “全球油价下跌给印尼和印度等石油进口国提供了绝佳的机会，可以
改革其成本高昂的燃料补贴计划，”魏尚进说。“另外，石油出口国可以
趁机发展其制造业，因商品价格偏低往往会使其实质汇率更具竞争力。”
    
    布兰特原油 6月以来跌49%至每桶不到60美元，这意味着东南
亚主要石油进口国--泰国、菲律宾和印尼可以节省一大笔钱。
    
    该地区2014年和2015年通胀率料分别为3.2%和3.5%，9月时的预估分
别为3.4%和3.7%。
    
    该报告可参见亚洲开发银行网站(www.adb.org) 。  (完)
  
 (编译 张涛/杜明霞/李爽  审校 龚芳/张荻/田建华)
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