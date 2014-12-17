新加坡经济：经济学家调降2014/15年增长率和通胀率预估--金管局调查

中国经济：京津冀城际铁路发展基金设立，初期规模600亿元--报载
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
路透新加坡12月17日 - 新加坡金融管理局周三的调查显示，经济学 家调降了对新加坡2014年和2015年的经济增长率和通胀率预估。 金管局访问的22位经济学家的预估中值显示，新加坡经济今年预计扩 张3.0%，低于9月调查中预估的增长3.3%，也低于去年的增幅3.9%。 经济学家还将2015年经济增长率预估从之前的3.7%降至3.1%。 这些预估值符合新加坡政府对今明两年分别为约3%和2-4%的增长率预 估。 全球经济复苏乏力且不均衡抑制了新加坡今年的经济增长。 新加坡政府努力降低对外籍劳工的依赖，也带来不利影响，导致了劳 工市场收紧和企业成本提高。 金管局调查显示，经济学家预期新加坡今年的核心通胀率为2.0%，低 于前次调查中的2.2%。他们预期2015年核心通胀率将降至1.9%，低于9月 调查预估的2.5%。 经济学家还将今年整体通胀率预估调降至1.1%，低于前次调查中的1. 8%。他们预期2015年整体通胀率将再度位于1.1%，低于前次预估2.2%。 今年新加坡整体通胀率下降，原因是住房成本和车价下降，但在薪资 成本压力支撑下，核心通胀率相对坚挺。(完) (编译 白云; 审校 田建华)
路透北京4月21日 - 中国京津冀城际铁路投资有限公司近日与中国工商银行、中国农业银行、中国银行等12家机构签约，正式设立京津冀城际铁路发展基金，初期规模为600亿元人民币。
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路透台北4月21日 - 国际清算银行(BIS)公布最新数据显示，3月台币实质有效汇率指数 升至107.73，再创逾十年高位；但仍低于韩元的114.65。 台币实质有效汇率指数经修正后的前高是2007年2月的107.92。 台币及韩元实质有效汇率比较图表，请点选(http://bit.ly/2ow7g79) 2012年11月以后，台币实质有效汇率长期低于韩元，只有2013年6月例外。 台湾出口商经常要求台币贬值，韩国为台湾在出口上的主要竞争对手之一。 以下为台币、韩元的实质有效汇率指数比较： 时间 台币REER 韩元REER 2017/03 107.73 114.65 2017/02 107.37r 114.00r 2017/01 106.19r 111.11 2016/12