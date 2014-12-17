新加坡经济：经济学家调降2014/15年增长率和通胀率预估--金管局调查

路透新加坡12月17日 - 新加坡金融管理局周三的调查显示，经济学 家调降了对新加坡2014年和2015年的经济增长率和通胀率预估。 金管局访问的22位经济学家的预估中值显示，新加坡经济今年预计扩 张3.0%，低于9月调查中预估的增长3.3%，也低于去年的增幅3.9%。 经济学家还将2015年经济增长率预估从之前的3.7%降至3.1%。 这些预估值符合新加坡政府对今明两年分别为约3%和2-4%的增长率预 估。 全球经济复苏乏力且不均衡抑制了新加坡今年的经济增长。 新加坡政府努力降低对外籍劳工的依赖，也带来不利影响，导致了劳 工市场收紧和企业成本提高。 金管局调查显示，经济学家预期新加坡今年的核心通胀率为2.0%，低 于前次调查中的2.2%。他们预期2015年核心通胀率将降至1.9%，低于9月 调查预估的2.5%。 经济学家还将今年整体通胀率预估调降至1.1%，低于前次调查中的1. 8%。他们预期2015年整体通胀率将再度位于1.1%，低于前次预估2.2%。 今年新加坡整体通胀率下降，原因是住房成本和车价下降，但在薪资 成本压力支撑下，核心通胀率相对坚挺。(完) (编译 白云; 审校 田建华)