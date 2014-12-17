版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 12:59 BJT

香港股市：恒指下滑，市场人气不振

路透北京12月17日 - 香港股市指标股指周三再度下滑，沪港两地上市股票价差扩大。

恒生指数 跌0.2%至22,617.62点。恒生国企指数 涨0.9%至11,237.92点。

衡量沪港两地上市股票价差的指数进一步攀升至121.90，为2011年10月以来最高。

由于全球增长疑虑，香港股市人气仍不振。

恒生指数成分企业总成交量为11亿股。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐