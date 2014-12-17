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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--12月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段      预估值      前值
    
    12月18日(四)
    0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎)                            11月          --   顺差32.55
    0900 德国IFO企业景气判断指数                         12月        105.4      104.7
             IFO企业现况指数                                         110.4      110.0
             IFO企业预期指数                                         100.5       99.7
    0930 英国零售销售(较上月)                            11月        +0.3%      +0.8%
                     (较上年同期)                                    +4.4%      +4.3%
             扣除能源的零售销售(较上月)                              +0.3%      +0.8%
                               (较上年同期)                          +4.5%      +4.6%
    1330  美国一周初请失业金人数(万人)           12月13日当周         29.5       29.4
              四周均值(万人)                                           --      29.925
              续请失业金人数(万人)                12月6日当周        243.5      251.4
    1445  美国Markit服务业采购经理人指数(PMI)        12月初值         56.9       56.2
                    综合PMI                                            --        56.1
    1500  美国领先指标(较前月)                           11月        +0.5%      +0.9%
    1500  美国费城联邦储备银行制造业指数                 12月         27.0       40.8
    
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段        现值      预估值
    
    12月17日(三)
    0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果             12月        2-7-0      2-7-0
　　                                                          (升息-维持利率不变-降息)
    0930 英国请领失业金人数(万人)                        11月     减少2.69    减少2.0
             按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率  截至10月三个月      6.0%       5.9%
             平均每周薪资所得(较上年)             截至10月三个月      1.4%      +1.2%
             平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至10月三个月      1.6%      +1.5%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                           12月        负4.9        --
    1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)      11月终值        -0.2%      -0.2%
                                    (较上年同期)                     +0.3%      +0.3%
                扣除食品和能源的HICP(较前月)                         -0.1%      -0.1%
                                (较上年同期)                         +0.7%      +0.7%
    1000 欧元区劳工成本(较上年)                        第三季        +1.3%        -- 
         欧元区薪资                                                  +1.4%        --
    1200 美国抵押贷款市场指数                    12月12日当周        360.0        --
             再融资指数                                            1,518.9        --
    1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月)     11月        -0.3%      -0.1%
             未经季节调整的CPI(较上年同期)                           +1.3%      +1.4%
             经季节调整的核心CPI(较前月)                             +0.1%      +0.1%
             未经季节调整的核心CPI(较上年同期)                       +1.7%      +1.8%
             每周平均实质所得(较前月)                                +0.9%      +0.3%
    1330 美国经常帐收支(亿美元)                        第三季    字1,002.6    赤字975
    1330 加拿大趸售贸易(较前月)                          10月        +0.1%      +0.1%
    1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI                     11月        +0.1%        --
    1900 美国联邦基金利率目标                             --       0-0.25%        --
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)               第三季        +1.0%      +0.7%
                                (较上年同期)                         +3.2%      +3.3%
    2350 日本投资外国债券(亿日圆)                        前周    卖超6,103        -- 
         外资投资日本股票(亿日圆)                                买超1,204        -- (完)
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