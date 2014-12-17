主要国家经济指标预测--12月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月18日(四) 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 11月 -- 顺差32.55 0900 德国IFO企业景气判断指数 12月 105.4 104.7 IFO企业现况指数 110.4 110.0 IFO企业预期指数 100.5 99.7 0930 英国零售销售(较上月) 11月 +0.3% +0.8% (较上年同期) +4.4% +4.3% 扣除能源的零售销售(较上月) +0.3% +0.8% (较上年同期) +4.5% +4.6% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月13日当周 29.5 29.4 四周均值(万人) -- 29.925 续请失业金人数(万人) 12月6日当周 243.5 251.4 1445 美国Markit服务业采购经理人指数(PMI) 12月初值 56.9 56.2 综合PMI -- 56.1 1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.5% +0.9% 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 12月 27.0 40.8 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月17日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 12月 2-7-0 2-7-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 11月 减少2.69 减少2.0 按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至10月三个月 6.0% 5.9% 平均每周薪资所得(较上年) 截至10月三个月 1.4% +1.2% 平均每周薪资所得(不包括奖金)(较上年) 截至10月三个月 1.6% +1.5% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 12月 负4.9 -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 11月终值 -0.2% -0.2% (较上年同期) +0.3% +0.3% 扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.7% +0.7% 1000 欧元区劳工成本(较上年) 第三季 +1.3% -- 欧元区薪资 +1.4% -- 1200 美国抵押贷款市场指数 12月12日当周 360.0 -- 再融资指数 1,518.9 -- 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +1.3% +1.4% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.1% +0.1% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.7% +1.8% 每周平均实质所得(较前月) +0.9% +0.3% 1330 美国经常帐收支(亿美元) 第三季 字1,002.6 赤字975 1330 加拿大趸售贸易(较前月) 10月 +0.1% +0.1% 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 11月 +0.1% -- 1900 美国联邦基金利率目标 -- 0-0.25% -- 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +1.0% +0.7% (较上年同期) +3.2% +3.3% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 卖超6,103 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 买超1,204 -- (完)