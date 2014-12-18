中国房地产：一线城市现九折以下房贷利率，年内料总体持稳--融360

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
路透北京12月18日 - 中国领先的垂直金融搜索平台--融360发布最新房贷报告表示，12月份，中国一线城市房贷利率均出现九折以下优惠，预计年内一线城市房贷利率总体平稳。
融360报告显示，进入年底，一线城市尤其是北京、上海的利率几近触底，除非央行出台新的刺激政策，否则近期再次出现银行集体下调房贷利率的可能性微乎其微。
以下为融360报告的重要内容摘录：
**一线城市房贷现九折以下优惠**
进入12月，北京首套房利率由最低9折降至最低8.8折， 由汇丰银行和农业银行提供。目前，北京首套房平均利率仅为9.4折，为一年中利率最宽松时期。 上海地区，汇丰银行以最低8.8折的优惠利率，占据榜首位置；渤海银行的9折利率列居第二。针对首套房，上周，在融360监测的23家上海地区的银行中，有两家提供9折及以下优惠利率，三家银行提供9.5折以下利率，11家银行提供9.5折利率。
上周，广州房贷市场总体变化不大。12月1日起，汇丰银行开始在广州执行8.8折房贷优惠利率。此外，广州汇丰银行的执行优惠利率的附加条件也大幅降低，调整后贷款额在100万元人民币以上的客户，即可享8.8折利率优惠。
**房贷新政未全覆盖**
融360在上海地区调研的23家银行中，执行“认贷不认房”新政的银行占绝大多数。未执行的银行包括广发银行和渤海银行。
房贷新政尚未在广州各银行全面落实。根据融360最新监测数据，目前广州共有17家银行执行新政，在所有被监测银行中占比超七成。
中国央行此前于11月22日起，将金融机构一年期贷款基准利率下调0.4个百分点至5.6%；一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%；将金融机构存款利率浮动区间的上限由存款基准利率的1.1倍调整为1.2倍。
为扶持低迷的中国楼市，中国央行和银监会于9月底宣布，对拥有一套住房并已结清相应购房贷款的家庭，银行可执行首套房贷款政策。这较以往“认房又认贷”的信贷政策明显松动。 （完） (发稿 李贺; 审校 张喜良)
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。