路透调查：日本股市2015年预计将实现两位数涨幅，受日圆疲软支撑

* 日圆走软及企业获利反弹，料将提振日股股市

* 日本央行大规模购买资产和GPIF的投资将吸引长期投资者

* 油价下跌有利于发达经济体

路透东京12月17日 - 路透调查显示，日本股市日经指数明年预计将上涨约13%，因日圆走软将有助于出口商提高获利，日本央行的资产购买计划料会支撑冒险意愿。

日经指数 本月早前涨至七年半高位，受助于美元兑日圆触及七年高位，以及美国经济数据体现经济具有韧性。

据路透过去一周访问的62位分析师的预估中值，日股日经指数2015年底料将涨至19,000点，比周三收盘位16,755.32点高出13%。2015年中期，日经指数料位于18,350点。

分析师对日经2015年底点位的预测值介于8,000点-24,000点的宽幅区间。

市场观察人士称，投资者将继续买入日本出口商类股，因日圆下跌将增强出口企业海外竞争力，并将提高它们从海外汇回的获利。

“随着全球经济2015年在美国经济增长带领下继续逐步反弹，美元兑日圆预计将持于120日圆上方，体现美日两国央行货币政策的分化，”日兴资产管理公司股票基金管理部门主管Takashi Maruyama说。

分析师指出，日股面临的下档风险包括俄罗斯货币危机的扩散、美联储升息的时间点，以及全球经济增长放缓。

在分析师看来，另一支撑日股的有力因素在于，日本央行大规模宽松计划中购买上市交易基金(ETF)的措施。

日本央行10月31日出乎全球金融市场的意料，宣布扩大大规模刺激支出的计划，并将把ETF购买规模增加两倍至每年约3万亿(兆)日圆。

日本政府退休金投资基金(GPIF)还宣布将提高日股配比。分析师称，此举将会吸引更多的长期投资者来日本投资。

“关注基本面的长期投资者有可能开始买入，”法巴银行的首席日股策略师Shun Maruyama说。