路透调查：澳洲股市料在2015年底触及金融危机以来最高位5,775点

* 澳股S&P/ASX 200指数料在2015年底触及5,775点

* 股市或将受到美国经济走强带动

* 从退休基金流入的大量资金将提振股价

路透悉尼12月17日 - 路透调查显示，2015年底澳洲股市指标股指料将触及2008年5月以来最高位，因大宗商品价格疲弱的普遍风险料将被美国经济改善及退休基金流入的大量资金所抵消。

分析师此前预计澳股S&P/ASX 200指数 将在2014年底时触及5,700点，但近期股市下跌，迫使分析师将这一目标推迟至2015年底。近期股市下挫是因铁矿石和油价下跌所致。

“我们有望看到全球经济能够缓解一些压力并且放宽货币政策，尤其是中国方面，”OptionsXpress市场分析师Ben Le Brun称。

“澳洲国内经济数据的总体好转将极大地扶助一些工业股票。”

上周接受调查的12位分析师的预估中值显示，S&P/ASX 200指数料将在2015年底触及5,775点，这较12月16日的收盘位5,152点上涨12%。对2015年底预估值范围介于5,000点的低位至6,100点的高位。

分析师预计该指数将在6月30日触及5,500点，预估区间介于5,100至6,000点。

澳洲股市亦料将因澳洲规模达5,500亿美元的自行管理基金(SMSFs)的注资而上涨；该基金目前已在澳洲股市持股16%。

瑞信分析师Hasan Tevfik称，这一基金每月料向股市平均投资10亿美元。澳洲税务局数据显示，42%的SMSF资金投资于股市。

今年初至12月16日，澳洲指标股指已累计跌约4%，因在债券收益率上升、主要大宗商品出口价格下跌及澳元汇率走贬之际，外资撤出。外界对中国经济放缓的担忧亦抑制了投资者兴趣。中国是澳洲最大贸易伙伴国。

澳元今年迄今已共计跌逾7%，上周兑美元触及四年半低位0.8214美元，而油价和铁矿石价格挫至近五年半低点。铁矿石是澳洲的主要出口获利产品。

“最大的下行风险是通胀是否会意外卷土重来，导致美国提前升息，澳洲停止降息，以及全球借贷成本上升，”瑞信的Tevfik称。

分析师表示，欧洲和日本的通缩威胁，美国联邦储备理事会(美联储/FED)积极紧缩货币政策，中国经济大幅放缓，以及大宗商品价格进一步大跌，亦可能将抑制澳洲股市涨势。(完)