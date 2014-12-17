中国新股：A股IPO明年规模料达1,350亿元，注册制或后年实施--安永

路透上海12月17日 - 国际会计和咨询事务所安永周三预计，明年中国A股IPO节奏将加快，全年有220家左右企业实施上市集资，总筹资规模约1,350亿元人民币，项目数及集资金额均较今年增长七成左右；而大家普遍期待的发行注册制改革有可能要至2016年才能正式实施。

安永今日发布中港首次公开发行（IPO）回顾及展望报告还估计，明年香港IPO市场将继续活跃，预计全年将有120家企业上市，集资规模在2,000亿港元左右。

今年美国股市强势提振亚洲股市表现，加之市场流动性普遍充裕，今年香港吸引大量企业跨境上市，尤其是中国内地企业。108家公司在香港主板上市共融资288亿美元，融资额同比增长32%。以融资额计，港交所在全球排名第二，与去年持平；纽交所仍保持榜首位置，全年集资额达734亿美元.

而国内A股市场，因新股发行制度修订等因素IPO进程一度暂停，使得全年A股IPO家数仅有127家，融资额预计808亿元人民币。

“今年中国大陆重启IPO及沪港通的推出，为大中华区IPO市场掀开新的篇章。”安永审计部合伙人刘国华说。

他表示，由于短期内缺乏大型IPO公司，加上中国的中型企业为加快上市速度而转求香港上市，预计明年香港IPO市场仍会有更多数量、但规模较小的IPO出现。

安永方面还指出，随着注册制实施的临近，预计明年监管层会加快A股排队企业的发行节奏。不过注册制改革因涉及证券法修改等一系列举措，估计正式实施时间可能会至2016年后。明年中，证监会或会下放新股审批权限至沪深证交所，为注册制的实施预热。