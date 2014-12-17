中国新股：A股IPO明年规模料达1,350亿元，注册制或后年实施--安永

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海12月17日 - 国际会计和咨询事务所安永周三预计，明年中国A股IPO节奏将加快，全年有220家左右企业实施上市集资，总筹资规模约1,350亿元人民币，项目数及集资金额均较今年增长七成左右；而大家普遍期待的发行注册制改革有可能要至2016年才能正式实施。
安永今日发布中港首次公开发行（IPO）回顾及展望报告还估计，明年香港IPO市场将继续活跃，预计全年将有120家企业上市，集资规模在2,000亿港元左右。
今年美国股市强势提振亚洲股市表现，加之市场流动性普遍充裕，今年香港吸引大量企业跨境上市，尤其是中国内地企业。108家公司在香港主板上市共融资288亿美元，融资额同比增长32%。以融资额计，港交所在全球排名第二，与去年持平；纽交所仍保持榜首位置，全年集资额达734亿美元.
而国内A股市场，因新股发行制度修订等因素IPO进程一度暂停，使得全年A股IPO家数仅有127家，融资额预计808亿元人民币。
“今年中国大陆重启IPO及沪港通的推出，为大中华区IPO市场掀开新的篇章。”安永审计部合伙人刘国华说。
他表示，由于短期内缺乏大型IPO公司，加上中国的中型企业为加快上市速度而转求香港上市，预计明年香港IPO市场仍会有更多数量、但规模较小的IPO出现。
安永方面还指出，随着注册制实施的临近，预计明年监管层会加快A股排队企业的发行节奏。不过注册制改革因涉及证券法修改等一系列举措，估计正式实施时间可能会至2016年后。明年中，证监会或会下放新股审批权限至沪深证交所，为注册制的实施预热。
“现在A股IPO排队的600多家企业中，估计有三分之二的企业会在注册制机制下完成上市。”安永审计部合伙人汤哲辉预计，明年约有220家企业完成A股IPO。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
路透上海4月21日 - 中国股市沪综指周四收涨0.04%。沪深证交所融资融券余额当日减 少29.9亿元人民币，连续第三日下降；两市两融余额为9,312.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/20 5,476.1 3,836.1 9,312.2 -29.9 3,172.10 4/19 5,488.8 3,853.3 9,342.1 -32.3 3,170.69 4/18 5,503.0 3,871.4 9,374.4
--郑家纯、邱达昌牵头的永升，以约7亿港元入主有线宽频，将持最多约54%股权。交易不单意味有线可继续营运，一个有足够财力股东支持的电视台，跟电视广播及Viu保持市场竞争，亦可增加大众的选择。