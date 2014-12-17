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亚洲 | 2014年 12月 17日 星期三 16:49 BJT

路透调查：印度股市2015年料继续上涨，受改革红利支撑

* BSE指数在2015年底前料上涨逾20%

* BSE指数明年6月底和12月底预计分别达到30,000和32,980点

路透班加罗尔12月17日 - 根据路透调查访问的分析师，印度股市2015年料将继续今年的大涨走势，受关键的财政改革进展所推动。

调查于过去一周访问了18名分析师，预计指标BSE指数 将在2015年6月底和12月底分别达到30,000和32,980点。该指数周二收在26,781.44点，今年已经上涨约27%，超越大多数主要股指。

分析师称，政府推进耽搁已久的改革，应该会确保股市涨势持续。

“保险法案和商品服务税(GST)对明年股市影响将最大，”Almondz Global Securities研究分析师Mangesh Kulkarni称。

虽然财税改革料在长期内吸引更多投资，但分析师称一些短期风险可能会阻碍印度股市上涨。

尽管BSE今年表现超过中国和巴西股指，但中国经济放缓也可能会伤及全球股市。(完) (编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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