更新版1-俄罗斯金融：卢布大幅上涨，俄财政部称开始出售外汇

市场人士亦表示，出口商抛售美元可能是考虑即将到来的纳税期。

但俄罗斯一大型银行外汇交易员称，不能排除央行干预的可能性。

“卢布走强看上去是人为，所以可能是央行所为，尽管我不能100%保证。这可能是一家不按理出牌的出口商，其当局‘说服’它抛售美元，”这位交易员称。

今年迄今俄罗斯央行为卢布护盘而在外汇市场的干预规模超过800亿美元；油价下跌、西方就乌克兰问题对俄罗斯的制裁，以及市场恐慌气氛加剧，这一系列因素导致卢布下挫。