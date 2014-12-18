更新版 1-台湾央行：连14季维持利率不变，分析师认为央行升息时点将延后

* 台湾央行连14季维持重贴现率不变，货币政策为中性

* 油价下跌是利大于弊--总裁

* 明年物价预估在1.1-1.2%，略高于主计总处

路透台北12月17日 - 台湾央行周四宣布连续第14季维持利率不变，一如预期。此外，台湾央行也重申，目前货币政策为中性，国际油价走跌利大于弊。分析师预期，油价情势让通膨更加和缓，明年升息时点延后可能性在升高。

台湾央行总裁彭淮南周四表示，针对俄罗斯的金融动荡情势，台湾央行有能力可以妥善因应，因为台湾有高额的外汇存底，持续的经常帐顺差。

凯基投顾分析师蔡耀德则说，央行今天的说法与先前似乎没有什么不同，主要还是重申目前的全球经济情势。虽然台湾紧盯美国升息的做法没有改变，但考量中国因素的比重会增加。

〞中国进入降息循环，...明年全年台湾不升息的机会在增高。〞他称。

彭淮南周四对未来升息的时点并未透露太多。他重申，升息与否须视当前与未来的通膨预期，以及当时国内外的经济金融情势。

他也表示，目前台湾的实质利率为正数；不过央行预估明年的通膨率为1.1-1.2%，这略高于主计总处的预估。

元富投顾分析师许芷雁则认为，目前台湾官方明年CPI预测低于1%，且GDP年增率仅是适度成长，台湾内部环境没有升息压力。而海外只有美国有升息预期，其他国家货币仍持续祭出宽松，因此预估最快明年底台湾央行才会讨论升息议题。

台湾官方11月底预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。

俄罗斯卢布近日交投波动很大，市场在近几日重跌后情绪紧张。 俄罗斯央行先前意外大幅升息650个基点试图阻止卢布跌势，走势动荡。

卢布兑美元本周以来跌幅接近20%，今年以来的跌幅超过了50%。这令人回想起1998年的危机时刻，当时卢布在几天之内崩盘，迫使俄罗斯债务违约。

路透先前调查显示，台湾央行周四(18日)预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更加无虑。

**美国升息时点未改**

彭淮南也认为，甫落幕的美国联邦储备理事会的会议，针对明年的升息时点预估并未改变。至于国际油价的大跌，对经济是利大于弊。

〞油价下跌等于减税一样，（消费者）省下的钱会增加非石油的消费，对全球经济有正面影响。〞彭淮南说。

他也认为，本次油价下跌是供给增加因素，因OPEC产油国不愿减产，因此根据IEA的预测，明年原油仍是供过于求。油价的下跌会影响开采原油的投资，长期下来将令供给减少，IEA估计油价明年每桶是68.6美元，和目前很接近。

石油输出国组织(OPEC)核心海湾产油国本周暗示，准备坐等六个月到一年，油市终将启稳。这打消了有关OPEC迅速干预油市以止住油价跌势的希望。油价目前已跌穿每桶60美元。