更新版 1-台湾央行：连14季维持利率不变，分析师认为央行升息时点将延后

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
* 台湾央行连14季维持重贴现率不变，货币政策为中性
* 油价下跌是利大于弊--总裁
* 明年物价预估在1.1-1.2%，略高于主计总处
路透台北12月17日 - 台湾央行周四宣布连续第14季维持利率不变，一如预期。此外，台湾央行也重申，目前货币政策为中性，国际油价走跌利大于弊。分析师预期，油价情势让通膨更加和缓，明年升息时点延后可能性在升高。
台湾央行总裁彭淮南周四表示，针对俄罗斯的金融动荡情势，台湾央行有能力可以妥善因应，因为台湾有高额的外汇存底，持续的经常帐顺差。
凯基投顾分析师蔡耀德则说，央行今天的说法与先前似乎没有什么不同，主要还是重申目前的全球经济情势。虽然台湾紧盯美国升息的做法没有改变，但考量中国因素的比重会增加。
〞中国进入降息循环，...明年全年台湾不升息的机会在增高。〞他称。
彭淮南周四对未来升息的时点并未透露太多。他重申，升息与否须视当前与未来的通膨预期，以及当时国内外的经济金融情势。
他也表示，目前台湾的实质利率为正数；不过央行预估明年的通膨率为1.1-1.2%，这略高于主计总处的预估。
元富投顾分析师许芷雁则认为，目前台湾官方明年CPI预测低于1%，且GDP年增率仅是适度成长，台湾内部环境没有升息压力。而海外只有美国有升息预期，其他国家货币仍持续祭出宽松，因此预估最快明年底台湾央行才会讨论升息议题。
台湾官方11月底预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。
俄罗斯卢布近日交投波动很大，市场在近几日重跌后情绪紧张。 俄罗斯央行先前意外大幅升息650个基点试图阻止卢布跌势，走势动荡。
卢布兑美元本周以来跌幅接近20%，今年以来的跌幅超过了50%。这令人回想起1998年的危机时刻，当时卢布在几天之内崩盘，迫使俄罗斯债务违约。
路透先前调查显示，台湾央行周四(18日)预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更加无虑。
**美国升息时点未改**
彭淮南也认为，甫落幕的美国联邦储备理事会的会议，针对明年的升息时点预估并未改变。至于国际油价的大跌，对经济是利大于弊。
〞油价下跌等于减税一样，（消费者）省下的钱会增加非石油的消费，对全球经济有正面影响。〞彭淮南说。
他也认为，本次油价下跌是供给增加因素，因OPEC产油国不愿减产，因此根据IEA的预测，明年原油仍是供过于求。油价的下跌会影响开采原油的投资，长期下来将令供给减少，IEA估计油价明年每桶是68.6美元，和目前很接近。
石油输出国组织(OPEC)核心海湾产油国本周暗示，准备坐等六个月到一年，油市终将启稳。这打消了有关OPEC迅速干预油市以止住油价跌势的希望。油价目前已跌穿每桶60美元。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三释出将在明年某个时间升息的强烈信号，改变了将在“相当一段长时间”保持近零利率的承诺，展现出对美国经济的信心。 （完） (记者 高洁如; 审校 曾祥进)
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兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。