台湾央行：重贴现率连14季维持在1.875%不变，符合预期

投行观点：Continental Resources目标价从58美元下调至53--巴克莱
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路透台北12月18日 - 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续14季维持利率不变，符合市场的预期。
台湾央行并称，油价明显下跌，多数国家通膨减缓，有利全球景气；台湾明年物价上涨压力减轻。
央行在新闻稿中指出，全球景气复苏仍缓，台湾经济稳定成长，台湾经济与日本有别，目前货币情势有助台湾整体经济。
央行称，台湾产出缺口仍为负值。明年M2成长目标为2.5-6.5%，与今年相同。
台湾官方11月底预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。
路透此前调查显示，台湾央行周四预料将连续14季维持利率不变，尤其是近期国际油价大跌，令通膨更加无虑。 (完) (记者 高洁如; 撰写 董永年; 审校 张喜良)
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