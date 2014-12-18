台湾央行：重贴现率连14季维持在1.875%不变，符合预期

路透台北12月18日 - 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续14季维持利率不变，符合市场的预期。

台湾央行并称，油价明显下跌，多数国家通膨减缓，有利全球景气；台湾明年物价上涨压力减轻。

央行在新闻稿中指出，全球景气复苏仍缓，台湾经济稳定成长，台湾经济与日本有别，目前货币情势有助台湾整体经济。

央行称，台湾产出缺口仍为负值。明年M2成长目标为2.5-6.5%，与今年相同。

台湾官方11月底预估，明年经济成长率料仅较今年微幅成长至3.50%(今年估3.43%)，而通膨率则走低至0.91%(今年估1.18%)。