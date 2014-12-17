重发-更新版 1-泰国央行：维持政策利率不变，同意下调经济增长预估

《香港报摘》--信报4月21日
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
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* 政策委员会以5-2投票赞成维持利率在2.0%不变；两人希望降息25个基点
* 政策利率自3月以来维持不变
* 央行称政策立场仍然宽松
* 央行称将在12月26日下调今明两年GDP预估
路透曼谷12月17日 - 泰国央行周三维持政策利率在2.0%不变，符合预期，并称当前的低利率水平足以支撑该国“逊于预期”的经济复苏。
泰国央行表示已下调经济预估，将在12月26日发布。
当前预估于9月作出，预计今明两年经济分别增长1.5%和4.8%。
央行称预计通胀将在一段时间内维持低位，并称泰国出口复苏所面临的全球风险因素升高。
但泰国央行也表示，俄罗斯经济危机料对泰国经济的影响不大。
本次利率不变后，标志着泰国央行在2014年仅调整一次指标利率，发生在军政府5月上台之前。前两次降息--今年3月和2013年11月都处在政治形势紧张之际。
周三，泰国央行货币政策委员会(MPC)以5-2投票结果赞成维持一天回购利率 在2.0%不变。两位反对者都希望降息25个基点。上次会议上是以6-1投票赞成维持利率。
MPC对政府支出水平表示很失望。
“政府支出低于预期，抑制了民间投资，大多数企业在等待公共投资计划的实施，”MPC称。
**错过了降息机会？**
Moody's Analytics悉尼分公司的分析师Faraz Syed说，泰国错过了降息的机会。
他表示，由于通胀率很低，本来“有降息的机会，遗憾的是他们这次没有采取这个措施，但我认为他们未来将保持相当温和的立场”。
Capital Economics驻新加坡分析师Krystal Tan称，泰国央行“不大可能很快降息，因为有鉴于近期新兴市场资产大跌，它希望防止过多的资本外流”。
泰铢兑美元本月迄今只跌了0.5%，“但降息有可能导致泰铢进一步走跌”，Krystal Tan说。
泰国央行总裁张旭州周二表示，没有必要对泰铢采取措施，因为它的汇率波动仍然符合经济基本面。
泰国经济在今年前九个月增长了0.2%。(完)
(编译 朱晓军/白云; 审校 王洋)
--台湾富邦金控把旗下银行子公司富邦香港私有化已经六年，花旗研究报告认为，富邦金控或须检讨目前的策略，不排除出售富邦香港，并利用套现所得进行股份回购，若以市账率1.5倍计算，富邦香港作价达667亿元台币（约170亿港元）。
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