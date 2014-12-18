台湾已公布经济指标--2014/12/18

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 工业生产(y/y) 10月 +8.97% +10.16% r 12/23 -- 季调失业率 10月 3.87% 3.90% 12/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y 11月 +0.86% +1.06% r 1/6 -- ) 外汇存底(亿美元) 11月底 4,214.66 4,214.76 1/6 -- 商品出口(y/y) 11月 +3.7% +0.7% 1/9 -- 商品进口(y/y) 11月 +5.1% -1.4% 1/9 -- M2货币总计数(y/y) 10月 +4.98% +5.31% 12/25 -- 外销订单(y/y) 10月 +13.4% +12.7% 12/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第三季 +158.0 +164.9 r 2/26 -- 国际收支(亿美元) 第三季 +41.8 +43.9 -- -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第三季 +3.63% +3.87% r -- -- 重贴现率(%) 9月25日 1.875% 1.875% 12/18 1.875%* 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。