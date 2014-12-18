台湾经济指标预测--12月18日至2月26日

香港个股：人保集团委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 12月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/18 -- 重贴现率 第四季 1.875% 1.875% * 12月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 12/22 0830 季调失业率 11月 -- 3.87% 12/22 1600 外销订单 11月 -- +13.4% 12/23 1600 工业生产 11月 -- +8.97% 12/25 1610 M2年增率 11月 -- +4.98% * 1月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/6 1610 外汇存底 12月底 -- 4,214.66亿美元 1/6 0830 消费者物价指 12月 -- +0.86% 数(CPI) 1/9 1600 出口 12月 -- +3.7% * 2月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/26 1610 经常帐 第四季 -- 顺差158.0亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第四季 -- +3.63%(统计值) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。
兖煤表示，业绩大幅提升，因受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响，商品煤销售价格同比大幅增长；同时，受益于新建矿井投入商业生产，自产煤销量同比增加。
路透4月19日 - 东南亚股市周三多数收低，因投资者在法国总统大选之前涌向避险资产。 法国总统大选备受关注，投资者面临的风险高企，四名候选人中的两名反欧盟、反欧元的候选人仍有机会进入第二轮投票。 同时，英国首相特雷莎梅要求在退欧谈判开始之前提前举行选举，也加剧了市场普遍的紧张情绪。 “我认为在隔夜英国首相突然宣布要提前进行大选之后，目前市场中存在避险情绪，”AB Capital Securities的股票分析师Victor Felix表示。 “在法国第一轮总统选举投票之前亦存在很大的不确定性。” MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 触及3月中旬以来的最低水准。 菲律宾股市 跌0.9%。新加坡股市 缩减稍早跌幅，收低0.4%，油价疲弱继续拖累能源股。 作为例外，越南股市 上涨。 印尼股市 因选举活动而休市。