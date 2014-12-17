《中国债市每日综述》资金愈发紧张现券走势分化，到期MLF部分续做

* 资金紧张愈演愈烈，现券明显分化

* 流动性压力下短券抛压沉重

* 但宽松预期下国债期货拉升，中长债走强

* 市场继续期盼央行施以援手

* 本周到期的MLF部分续做，并辅以SLO操作

路透上海12月17日 - 中国银行间市场周三资金紧张愈演愈烈，现券走势明显分化。一年以内的短券收益率涨幅不小，不过在政策宽松预期推动下，国债期货大幅拉升，并推动中长债收益率不升反降，利率互换(IRS)亦先涨后跌。

交易员并指出，债市与货币市场出现如此背离较为少见，支撑债券走势的主要动力仍是预期，市场仍普遍认为央行面对年末的流动性困局不会坐视不理，迟早会出手相助。而今日收盘后即有消息人士证实，本周到期的MLF已部分续做，央行同时还进行了SLO操作。

两位消息人士周三透露，中国央行今日续做部分到期的MLF(中期借贷便利)，并对数家银行进行SLO(短期流动性调节工具)操作。

他们并透露，各家银行续做的MLF比例各不相同，50%、80%和100%都有，根据贷款情况确定，将依据信贷投放量确定续多少，多投贷款多续。

“大家一直盼着，央行终于有动作了，不过MLF没全续，SLO的规模怎么样还要看明天的市场情况，”北京一银行交易员称。

消息人士还指出，央行进行SLO，是为在年底财政存款投放前稳定资金面，最后对资金面的影响是希望未来几天不太紧、到年底不太松。

三季度央行创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。其中的5,000亿元MLF于本周内到期。

上海一银行交易员指出，面对资金压力，今日短券抛压相当沉重，部分快到期的个券收益率更是飞涨；而IRS虽整体小跌，但因回购利率高企，抑制了IRS的向下动力，尤其是短端，曲线也有所走平。

国债期货主力合约TF1503 今日放量反弹，收报96.396元人民币，涨0.388元或0.40%，成交量续增至1.33万手。

现券方面，剩余期限约9.68年的国开行固息债140222券最新报价收益率 为4.1950%/4.1620%，上日尾盘为4.24%/4.21%；剩余期限约一个月的国开行固息债140204券最新报价收益率 为5.0998%/4.9000%，上日尾盘为4.35%/4.2902%。

资金面形势严峻，令市场对政策面扶助的预期也持续高涨，除了关注本周到期的MLF是否续做外，对央行进一步放水的期盼也有增无减，包括重启逆回购、降准等。

“央行也有可能是在憋（酝酿）大招呢。”上海另一银行交易员称。

央行公开市场周二维持“缄默”,连续第六次未进行任何操作。虽然最新经济和金融数据都不佳，实体经济需求低迷，外汇占款低位增长，基础货币投放有限，均呼唤进一步宽松政策的出台，但央行继续展现谨慎态度，逆回购未见出山。

**回购利率全线走升**

银行间市场周三主要质押式回购利率 全线走升。交易员表示，年末新股申购及缴税共同发酵，流动性紧张势头再加剧，部分大行也加入资金拆借队伍，其中隔夜品种拆借最为不易，加点融出机构不在少数，其余期限品种亦是供不应求。

今日大部分交易时间内资金都维持紧绷的局面，直到下午4点左右，才有批量的资金供给现身，不少机构的资金缺口方得以弥补。

华东一银行交易员表示，短期资金面压力仍很大，“就看明天做不做逆回购了，反正我们是报了不少（需求）。”

上海一银行交易员称，因为出资机构太少，被压制的回购利率也开始全线上涨。

上海银行间同业拆放利率各个期限品种亦全线上涨，其中一个月期shibor 今日大涨35.7个bp至5.2770%；隔夜品种上涨9.80个bp至2.7660%。

此外，资金紧张也导致同业存单发行利率节节攀高，周二公布的发行预告显示，浦发银行 今日报价发行的30亿元人民币一个月期同业存单，参考收益率已突破6%，达6.0999%，创同业存单问世以来新高。

而今日稍早公告的发行结果显示，浦发银行该期同业存单实际认购量仅为0.5亿元，今日一个月回购利率 加权平均利率也进一步大幅上扬至6.6796%，较上日高近50个基点(bp)。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为8,343.58亿元，较上日的9,878.39亿元续减；其中，隔夜品种成交5,436.85亿元，上日为6,529.53亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间18:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0410 2.7086 +33.24 5,436.85

七天 3.8892 3.5104 +37.88 1,843.03

14天 4.8776 4.3059 +57.17 223.23

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.6000 1.3900 -79.00 --

七天 10.2500 7.2500 +300.00 --

14天 8.7500 7.0500 +170.00 --

回购定盘利率

其中:隔夜 2.9900 2.8800 +11.00 --

七天 3.7800 3.6700 +11.00 --

14天 4.9300 5.5000 -57.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.7660 2.6680 +9.80 --

七天 3.6920 3.6360 +5.60 --

三个月 4.7355 4.5652 +17.03 --