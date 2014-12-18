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亚洲 | 2014年 12月 18日 星期四 10:46 BJT

****《港报快速浏览》--12月18日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                              
 《香港报摘》--经济日报                                                          
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                                  
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：港事不容干预，英国“三无一不”--文汇报                                
 港报社评：举报贪污两年持续锐减，市民对廉署信任未恢复--明报                      
 港报社评：俄经济灾难，防普京反扑全球--经济日报                                  
 港报社评：卢布货币战方酣，慎防池鱼殃--星岛日报                                  
 港报社评：议员不得人心，非只一个懒字--信报                                      
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：俄罗斯民众抢外汇保值--信报                                        
 港报财经评论：金融股翻炒，A股有得升--经济日报                                   
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                          
 台湾报摘                                                                          
    
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